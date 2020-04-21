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21/04/2020 12:51

【紓困措施】環境局：首季全港約四成住戶享「零」電費

　　《經濟通通訊社２１日專訊》環境局發言人今日表示，在政府提供的電費支援措施下，今年
３月約３６萬即接近九成的合資格非住宅用戶帳單獲得全數７５％的電費補貼；而今年首季全港
總計約四成住宅戶口，即約１００萬戶家庭享「零」電費。
　　環境局發言人呼籲，社會在聚焦「撐企業　紓民困」的同時，仍需加強珍惜資源，包括節能
省電，以減緩全球氣候變化，以及改善本地空氣質素，保護環境及市民健康。（ｃｌ）

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