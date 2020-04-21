【港元匯率】港元２０１５年以來首次觸及７﹒７５強方兌換保證價

《經濟通通訊社２１日專訊》港元匯價於今日下午大約兩時半左右觸及７﹒７５強方兌換保

證價水平，為２０１５年以來首次。金管局今日減發約５０億元外匯基金票據，使銀行體系結餘

相應上升至約５９１億元。

德國商業銀行發表報告指出，近期港元強勢與香港政經前景不明朗，並不一致，但卻顯示港

元在亞洲貨幣中依然被視為「避風港」。

華僑銀行近日亦發表報告指出，上周美元╱港元跌至２０１６年１月以來最低的

７﹒７５０４。由於港美息差較大，沽美元買港元套息的交易活躍，為港元帶來支持。短期內，

該行預計套息交易將繼續推動美元╱港元邁向７﹒７５強方兌換保證的水平，從而觸發溫和的干

預。這加上金管局減發外匯基金票據，將引導港元拆息下行。

金管局於本月較早候公布，將透過適量減發外匯基金票據增加銀行同業市場整體港元流動性

。新型冠狀病毒疫情為環球宏觀環境帶來重大波動，額外的流動性將有助確保港元銀行拆借活動

維持暢順。金管局計劃於今年４月２１日、４月２８日、５月５日及５月１２日舉行的四次外匯

基金票據投標中，每次減少發行５０億元９１日期票據。如四次投標中的計劃減發量全部執行，

票據總減發量將為２００億元。（ｃｌ）

