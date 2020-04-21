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21/04/2020 16:02

【港元匯率】港元２０１５年以來首次觸及７﹒７５強方兌換保證價

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港元匯價於今日下午大約兩時半左右觸及７﹒７５強方兌換保
證價水平，為２０１５年以來首次。金管局今日減發約５０億元外匯基金票據，使銀行體系結餘
相應上升至約５９１億元。
　　德國商業銀行發表報告指出，近期港元強勢與香港政經前景不明朗，並不一致，但卻顯示港
元在亞洲貨幣中依然被視為「避風港」。
　　華僑銀行近日亦發表報告指出，上周美元╱港元跌至２０１６年１月以來最低的
７﹒７５０４。由於港美息差較大，沽美元買港元套息的交易活躍，為港元帶來支持。短期內，
該行預計套息交易將繼續推動美元╱港元邁向７﹒７５強方兌換保證的水平，從而觸發溫和的干
預。這加上金管局減發外匯基金票據，將引導港元拆息下行。
　　金管局於本月較早候公布，將透過適量減發外匯基金票據增加銀行同業市場整體港元流動性
。新型冠狀病毒疫情為環球宏觀環境帶來重大波動，額外的流動性將有助確保港元銀行拆借活動
維持暢順。金管局計劃於今年４月２１日、４月２８日、５月５日及５月１２日舉行的四次外匯
基金票據投標中，每次減少發行５０億元９１日期票據。如四次投標中的計劃減發量全部執行，
票據總減發量將為２００億元。（ｃｌ）

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