【港元匯率】金管局向銀行體系注資１５﹒５億元

《經濟通通訊社２１日專訊》隨著港元匯價升至７﹒７５強方兌換保證價水平，金管局於今
日本港時間下午五時半左右，向香港銀行體系注資１５﹒５億元，為四年來首度按機制沽港元買
美元，以捍衛聯匯制度，本周四（２３日）銀行體系結餘將會增至６０６﹒３４億元。
根據《彭博》報價系統，港元匯率最新仍報７﹒７５。
港元匯價觸及７﹒７５強方兌換保證價，為２０１５年以來首次。金管局今日減發約５０億
元外匯基金票據。（ｃｌ）
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