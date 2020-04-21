【港元匯率】金管局向銀行體系注資１５﹒５億元

《經濟通通訊社２１日專訊》隨著港元匯價升至７﹒７５強方兌換保證價水平，金管局於今

日本港時間下午五時半左右，向香港銀行體系注資１５﹒５億元，為四年來首度按機制沽港元買

美元，以捍衛聯匯制度，本周四（２３日）銀行體系結餘將會增至６０６﹒３４億元。

根據《彭博》報價系統，港元匯率最新仍報７﹒７５。

港元匯價觸及７﹒７５強方兌換保證價，為２０１５年以來首次。金管局今日減發約５０億

元外匯基金票據。（ｃｌ）

