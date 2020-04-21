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21/04/2020 10:18

【評級下調】林鄭對惠譽調低本港評級感失望，認為應考慮防疫成效

　　《經濟通通訊社２１日專訊》對評級機構惠譽下調香港主權評級，特首林鄭月娥表示，失望
和不認同，並指若惠譽因為近期疫情而降低評級，她認為應考慮有關疫情是於全球大流行，香港
並沒有採取非常極端的手段，但也取得今日的成效。
　　她指出，香港失去美國傳統基金會全球最自由經濟體的地位，最主要原因是保安問題，並不
是因為基金會懷疑香港的傳統優勢。（ｂｎ）

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