【評級下調】林鄭對惠譽調低本港評級感失望，認為應考慮防疫成效

《經濟通通訊社２１日專訊》對評級機構惠譽下調香港主權評級，特首林鄭月娥表示，失望
和不認同，並指若惠譽因為近期疫情而降低評級，她認為應考慮有關疫情是於全球大流行，香港
並沒有採取非常極端的手段，但也取得今日的成效。
她指出，香港失去美國傳統基金會全球最自由經濟體的地位，最主要原因是保安問題，並不
是因為基金會懷疑香港的傳統優勢。（ｂｎ）
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