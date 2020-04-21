【新冠肺炎】亨得利：今年一月至今香港零售業務下降逾７０％

《經濟通通訊社２１日專訊》鐘錶零售商亨得利（０３３８９）表示，從今年１月份到目前
香港零售下降超過了７０％，在第一季度關閉了兩家店舖。公司指，為了防疫，市民均減少外出
，百貨公司及商場也提早關店，公司在香港的店舖雖仍保持營業，但縮短了營業時間，提早於７
點關門。
公司表示，考慮現時及今後的經濟環境，公司很有可能會繼續關閉店舖，並會開源節流，縮
減開支，以渡時艱。（ｂｎ）
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