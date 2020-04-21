【新冠肺炎】本港今新增４宗確診，全部屬輸入性個案

《經濟通通訊社２１日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
４宗確診感染新型冠狀病毒肺炎個案，累計仍為１０３０宗（包括１０２９宗確診個案和一宗疑
似個案）。該４宗新增個案全部為輸入個案，２宗來自美國和２宗來自英國，當中涉及一對夫婦
及學生等人。
衛生防護中心總監黃加慶表示，留意到坊間出現抗體測試的說法，強調現時抗體測試未有標
準化。（ｂｎ）
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