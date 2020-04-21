《小傳日記》壞消息滿布，魚缸即回吐；香江遭降級，地產跌得急

《小傳日記》今日（２１日）「孖屐」百病纏生。隔晚油價又跌到傻，紐約５月期油噚晚歷

史性見負數，，收報每桶負３７﹒６３美金；跟住北韓大佬金正恩又傳出病危消息，加上香江政

府決定將防疫措施再延長１４日。仲未講完呀，評級公司惠譽將香江評級由ＡＡ降至ＡＡ－級別

，評級展望由「負面」轉為「穩定」，仲要係７個月內第二次降級，缸友聽到呢一籮籮壞消息真

係腳都軟埋，香江魚缸今日低開８２點報２４２４７點，已經係今日最高位。其後魚缸愈跌愈勁

，一度急挫６５３點報２３６７６，當中醫藥佬、出口佬及賭佬表現最差。

午後，美股三大指數期貨跌幅減少，再加上國際油價回穩，魚缸午後跌幅收窄，不過藍戰士

幾乎全線失守。最終魚缸失守１０天線（約２４１３６點），全日收報２３７９３點，埋單跌５

３６點或跌逾２巴仙，主板成交１１０７﹒９６億銀。國企指數報９６１４點，跌２０９點或跌

逾２巴仙。

Ａ場同樣回吐，上證綜指報２８２７點，跌２５點或跌近１巴仙；深證成指報１０５０６點

，跌１１４點或跌逾１巴仙，兩市總成交６４９３﹒１２億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）挫２巴仙，報４００﹒６銀；ＡＩＡ（０１２９９）

挫近３巴仙，報７０﹒１５銀；大笨象（００００５）跌２巴仙，報３９﹒１５銀；神州移動（

００９４１）跌近２巴仙，報５９﹒８５銀；生發發（００３８８）軟近１巴仙，報

２４２﹒４銀。



＊油期見負值油佬就仆直，平醫好風騷逆市創新高＊



受疫情影響各國經濟活動暫停，導致原油全球供應過剩，供求失衡加上倉儲已接近飽和，紐

約５月原油期貨於周一歷史性負值收市。Ｆ三星原油期（０３１７５）蒸發逾１４巴仙，報３﹒

３２銀；ＦＧＸ原油（０３０９７）碌低半成，報１﹒８８銀；中海油（００８８３）跪低近３

巴仙，報８﹒２７銀；中石油（００８５７）插低近３巴仙，報２﹒７１銀；中石化（００３８

６）唔見近３巴仙，報３﹒７９銀。

平時非常強勢嘅醫療佬都頂唔住要回吐，唯獨是平安好醫生（０１８３３）好似裝咗對翼咁

升到停唔到，今日仲要逆市破頂。平醫抽高逾２巴仙，報１０７銀；阿里健康（００２４１）唔

見近２巴仙，報１７﹒０８銀；愛康醫療（０１７８９）跌近１巴仙，報２２﹒２５銀；微創醫

療（００８５３）插水近６巴仙，報１７﹒１銀；春立醫療（０１８５８）潛水逾３巴仙，報４

４﹒６銀。



＊瑞聲遭降價板塊齊聲歎，中生見售股藥佬齊痛苦＊



瑞聲（０２０１８）被大和降目標價，評級亦由「跑贏大市」下調至「持有」，搞到成班手

機佬頭耷耷。瑞聲走低近４巴仙，報３７﹒１５銀；舜宇光學（０２３８２）跪低近４巴仙，報

１０７﹒９銀；比亞迪電子（００２８５）升唔夠１巴仙，報１６﹒７４銀；丘鈦科技（０１４

７８）跣低逾３巴仙，報８﹒８銀；鴻騰精密（０６０８８）撻低近１２巴仙，報１﹒５８銀。

中生製藥（０１１７７）首席執行長折讓逾４％售股，醫藥佬齊齊跌低。中生製藥下滑近

８巴仙，報１０﹒９４銀；石藥集團（０１０９３）蒸發逾４巴仙，報１５﹒８２銀；聯邦制藥

（０３９３３）碌低逾６巴仙，報６﹒８銀；方達控股（０１５２１）碌低半成，報３﹒７６銀

；三生製藥（０１５３０）唔見４巴仙，報８﹒５銀。



＊惠譽降評級馬交佬心噏，樓市日日差磚頭佬跌價＊



話說惠譽將馬交嘅評級展望從「穩定」下降至「負面」，今日濠賭都下跌，銀娛

（０００２７）跌近４巴仙，報４７﹒９銀；新濠國際（００２００）挫逾２巴仙，報１４﹒１

８銀；澳博（００８８０）回吐近３巴仙，報７﹒６６銀；永利馬交（０１１２８）跌近半成，

報１３﹒２４銀；金沙（０１９２８）瀉逾半成，報３０﹒１銀；美高梅（０２２８２）回吐逾

４巴仙，報９﹒０４銀。

疫情下，樓市交投都相當淡靜，由今年一月到目前，新盤市場累錄約１０３宗撻訂，去年同

期都係得５９宗，加上惠譽將香江評級由ＡＡ降至ＡＡ－級別，呢個時候仲敢買樓真係勇士，但

磚頭佬股價就跌到攤攤腰，恆地（０００１２）回吐近２巴仙，報３１﹒３銀；新地

（０００１６）潛近２巴仙，報１０３﹒８銀；新世界（０００１７）回吐逾２，報８﹒８銀；

會德豐（０００２０）挫近３巴仙，報５３﹒６銀；信置（０００８３）跌近１巴仙，報

１０﹒２６銀。請請！



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