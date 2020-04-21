【油價插水】信安：消息指特朗普政府正考慮給美國石油生產商補貼

《環富通基金頻道２１日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉發表道，油價

仍未止跌，紐約原油期貨於４月２０日亞洲時段曾續挫兩成，跌穿１５美元水平，延續上周的跌

勢，創１９９９年以來低位。

油價大跌起源於以沙地阿拉伯為首的石油出口國組織（ＯＰＥＣ）與俄羅斯早前展開石油價

格戰。三月石油輸出國組織和俄羅斯減產談判破裂，油組最大產油國沙地阿拉伯隨即宣布調低油

價，並大幅增加石油產量，油價應聲下挫。之後ＯＰＥＣ與俄羅斯等多個產油國經過多日談判後

達成歷史上最大規模的減產協議，石油價格戰暫告一段落。組織宣布，將由５月１日起每日減產

９７０萬桶石油，相當於全球供應量一成，為期兩個月；由七月一日至本年底，將會每日減產

７７０萬桶；而第三階段則從２０２１年開始，每日減產５８０桶石油，直至２０２２年４月為

止。

不過，國際油價只出現短線反彈，供應減少未能蓋過需求下跌所造成的影響。新冠肺炎疫情

於全球肆虐，嚴重影響經濟活動，環球經濟衰退已經成為該行的基本預測，當中以歐美等成熟市

場尤其嚴峻。面對經濟活動的限制與封鎖措施，國際能源署預期，全球石油需求今年的跌幅將會

是有紀錄以來最大，達每日９３０萬桶，尤其四月份，石油需求有機會創１９９５年以來的新低

。由數字可見，油組短期內減產的幅度不足以彌補需求下降的影響。

回顧２００８年金融海嘯期間，原油期貨價格因消耗減少高低位跌幅超過七成；若由年初起

計算，目前原油期貨價格的跌幅已與當時相若。考慮到各國透過封城、限制出入境，以及保持社

交距離等應對疫情的政策，短期內對經濟以及需求形成的直接衝擊或較金融海嘯期間更加嚴重，

油價或仍具下行空間，美國原油價格下個支持或於１９９９年低位約１０美元水平。

石油需求在短期內急劇下降，何時能夠復甦很大程度取決於新冠肺炎是否能夠得到控制，環

球經濟又以什麼速度回復增長。以美國為例，該行暫時預測當地今次衰退周期將由第一季延至第

三季，比起２００８年今融海嘯時的六個季度短。當疫情受控，原油需求或於下半年逐步恢復，

ＯＰＥＣ與俄羅斯等多個產油國家減產為中長線油價反彈奠定基礎。

雖然油價低迷對消費者可能是好消息，但面對油價跌至普遍低於油企的生產成本，油價大跌

自然對高收益企業債形成壓力。能源公司為高收益債的最大發行行業，佔美國高收益債券市場約

１１％。如果油價長期徘徊在低位水平，將有眾多能源企業面臨破產風險，尤其是美國的頁岩油

企，有機會難以維持正常營運現金流，拖累美國高收益債今年跌幅一度超過兩成，高收益債息差

維持在２００８年以來金融海嘯以來高位附近。

儘管短期內壓力難消，然而近期環球央行以及政府推出的一系列救市措施為高收益債市場形

成了一定下行保護。聯儲局公布的２﹒３萬億美元的救助方案，其中直接包括買入企業債券以及

提供信貸流動性，為債券市場帶來支持。另外，有消息稱，特朗普政府正考慮給美國石油生產商

補貼，紓緩原油供應過剩及油價下跌對美國鑽探公司的壓力。

能源價格走低亦影響部分新興國家。石油進口的新興國家因油價走低而受惠，然而部分中東

、拉丁美洲和非洲部分的產油國卻面臨壓力，令疫情對經濟的負面影響雪上加霜，當地市場貨幣

的穩定性以及外債或受到影響。（ｈｏ）

