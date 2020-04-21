【期油負價】景順：大宗商品和股票市場以不同經濟情景定價

《經濟通通訊社２１日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表最新評論

道，生產商實質上等同向買方付款以進行實物交收。石油輸出國組織與俄羅斯最近達成協議，在

５月和６月每日減少近１０００萬桶的石油供應，但這對已跌入恐慌情緒的市場來說沒有太大作

用。

實物原油因為有儲存空間的限制，導致很難找到買家，因此現正以低價出售。

過去數年，受惠於新的壓裂技術，美國生產商不斷開採出大量石油，使美國成為能源淨出口

國。只要成本較關閉和重啟生產為低，生產者仍將情願承受負油價。



＊布蘭特原油合約－更好的全球油價指標＊



昨天的西德州中級原油（ＷＴＩ）波動是技術上出現異常情況，並不能真正反映出商品市場

的實況。

每桶負１３美元只是石油交易商５月合約交付的價格。而６月合約交付的價格為每桶２０美

元，到２０２１年６月的價格則為每桶３５美元。

與此同時，交投活躍的２０２０年６月布蘭特原油合約只下跌３％，報每桶２５﹒４９美元

。這是更能反映全球石油價格的指標。

儘管市場對布蘭特原油的反應或不及ＷＴＩ，但走向仍然相同。



＊投資啟示－大宗商品和股票市場皆以不同的經濟情景定價＊



市場現在也完全意識到儲存空間的限制。

我擔心在需求方面或會出現更大型的系統性問題，也就是新冠肺炎觸發各地封城政策而導致

的經濟衰退。

市場參與者現時對各地解除封城政策的步伐之快、抑或是否需要有序放寬毫無頭緒。

現時所見，相比過往的危機，美國和歐盟將會經歷更循序漸進及短暫的復甦，甚至中國可能

也不會像以往一樣迎來強勁的Ｖ型復甦。

在基本情景下，我預期某些開始解封的市場將會開始恢復增長，但明年全球的整體增長將會

是疲弱和短暫。我認為石油和其他增長主導的大宗商品正按這情景準確地定價，而相對上，股票

投資者則以溫和的經濟衰退為背景作估值。（ｈｏ）

