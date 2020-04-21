紐約期油「價崩」至負數，港股急挫５３６點收報２３７９３點

《經濟通通訊社２１日專訊》紐約５月期油暴瀉至負數，觸發隔晚美股道指插５９２點，本

港亦要延長限聚令多１４天，經濟復甦憧憬亦被推遲，刺激港股低開８２點報２４２４７，已是

全日高位所在。美媒報道朝鮮領袖金正恩傳出病危，市場憂慮會影響朝鮮局勢，港股受壓跌幅擴

大，曾跌６５３點低見２３６７６點，失守十天線（現２４１３６點）。

午後有消息指，金正恩健康出問題的消息不屬實，目前掌握不到任何異常動靜。不過，紐油

期貨再次跌至負值水平，曾低見每桶負４０﹒３２美元，美股三大指數期貨持續走低，恆指在

２３８００點水平爭持，最終全日收報２３７９３點，跌５３６點或跌２﹒２０％。主板成交

１１０７﹒９６億元增２３﹒３％。國企指數報９６１４，下跌２０９點或下跌２﹒１３％。

Ａ股同樣向下，上證綜指報２８２７，下跌２５點或下跌０﹒９０％；深證成指報

１０５０６，下跌１１４點或下跌１﹒０８％。兩市成交６４９３億元人民幣，按日增加

５﹒２％。

藍籌股依然全線下跌，匯控（００００５）據報已裁減投行部門高層，收市仍挫２﹒２５％

，報３９﹒１５元；騰訊（００７００）跌１﹒９６％，報４００﹒６元；港交所

（００３８８）軟０﹒７４％，報２４２﹒４元；友邦（０１２９９）滑２﹒７７％，報

７０﹒１５元；中移動（００９４１）跌１﹒８９％，報５９﹒８５元；建行（００９３９）跌

１﹒４８％，報６元；中生製藥（０１１７７）主要股東減持，股價跌７﹒９１％報１０﹒９４

元，為表現最差藍籌。



＊油期ＥＴＦ創歷史低位，中資航空同「捱價」＊



美國原油期貨遭到大量拋售，隔晚５月美國原油合約暴跌５５﹒９美元，收報每桶負

３７﹒６３美元，是史上首次跌至負數，觸發石油相關股份全線下滑，中石化（００３８６）跌

２﹒５７％，報３﹒７９元；中石油（００８５７）跌２﹒５２％，報２﹒７１元；中海油

（００８８３）跌２﹒９３％，報８﹒２７元；油服股安東油服（０３３３７）挫４﹒９％，報

０﹒４８５元；中海油服（０２８８３）跌４﹒１１％，報５﹒８３元；Ｆ三星原油期

（０３１７５）午後跌幅擴大，收報３﹒３２元，跌至歷史低位，急瀉１４﹒２１％。

以燃油為主要成本的航空股因地緣政治而受壓，東航（００６７０）跌２﹒６５％，報

２﹒９４元；國航（００７５３）跌３﹒３４％，報５﹒２１元；南航（０１０５５）跌

３﹒６１％，報３﹒４７元；國泰航空（００２９３）跌５﹒２２％，報８﹒９元。

惠譽最新將澳門的評級展望從「穩定」下降至「負面」，表示因為澳門與中國內地在政治及

經濟等各方面日漸「同化」所致。濠賭股普跌，銀娛（０００２７）跌３﹒７２％，報４７﹒９

元；金沙（０１９２８）下跌５﹒２％，報３０﹒１元；澳博（００８８０）跌２﹒９２％，報

７﹒６６元；新濠國際（００２００）下跌２﹒２１％，報１４﹒１８元；美高梅

（０２２８２）瀉４﹒３４％，報９﹒０４元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒８９％，報

１３﹒２４元。



＊限聚令延長１４日，本港零售餐飲股現沽壓＊



港府行政長官林鄭月娥於今日行會前公布，限聚令將延長１４日，由原訂於本月２３日（周

四）到期的限聚令將延至５月７日，本地零售及餐飲股出現沽壓。大家樂（００３４１）跌

２﹒６５％，報１４﹒７元；大快活（０００５２）跌３﹒４％，報１７﹒６元；太興集團

（０６８１１）跌３﹒６２％，報１﹒３３元。

本地零售股亦普遍下跌，當中發盈警的佐丹奴（００７０９）跌４﹒４９％，報１﹒４９元

；莎莎（００１７８）跌４﹒６５％，報１﹒２３元；日本城母企國際家居零售（０１３７３）

跌３﹒１２％，報１﹒８６元；ＣＥＣ國際控股（００７５９）跌３﹒２３％，報０﹒６元；六

福集團（００５９０）下跌４﹒７％，報１５元。

阿里健康（００２４１）下跌１﹒６１％，報１７﹒０８元；平安好醫生（０１８３３）逆

市升２﹒２９％，報１０７元；盤中見１１０﹒１元上市新高。

印度傳出針對來自外國公司的投資進行審查，於印度有投資的小米（０１８１０），股價曾

挫３﹒８％低見９﹒９６元，收市挫２﹒９％報１０﹒０４元。

蘋果隔晚股價續向下，手機設備股今日跑輸，舜宇（０２３８２）挫３﹒９２％，報

１０７﹒９元；瑞聲（０２０１８）跌３﹒６３％，報３７﹒１５元。（ｃａ）

