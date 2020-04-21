《鍾之日記》期油負值亂局，魚缸驚慌失措

《鍾之日記》４月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。



新冠疫情襲全球，經濟大停擺的一幕幕畫面已令人驚心動魄，昨晚再上演一場國際油價史詩

級的崩盤－－紐約期油報價跌至負值（即持有好倉期油合約的投資者，要貼補才能平倉離場），

顛覆了投資界的認知。

期油負值亂局，觸發隔晚美股道指插５９２點，香江魚缸今早低開８２點報２４２４７，已

是全日高位所在。美媒報道朝鮮領袖金正恩傳出病危，市場憂慮會影響朝鮮局勢，港股再受打擊

而跌幅擴大，曾跌６５３點低見２３６７６點，失守十天線（現２４１３６點）。午後消息指金

正恩健康出問題的消息不屬實，目前掌握不到任何異常動靜。不過，紐油期貨再次跌至負值，曾

低見每桶－４０﹒３２美元，美股三大指數期貨持續走低，恆指爭持，最終收報２３７９３點，

跌５３６點或跌２﹒２％，主板成交１１０７﹒９６億元增２３﹒３％。



＊Ａ場止步三連升，外資淨賣出＊



中國上周五（１７日）公布首季ＧＤＰ衰退６﹒８％，但股市一直呈維穩格局，截至上日

（２０日）更錄三連升，結果Ａ股今日終於破功，在煤炭、油股、釀酒等重磅板塊急跌影響下，

滬綜指低開後愈跌愈急，一度挫近１﹒６％逼近二千八關口邊緣，幸好尾盤跌幅收窄，滬指全日

跌０﹒９％，報２８２７﹒０１點，結束三連升。

兩市全日成交６４９３億元人民幣，按日增加５﹒２％。人民銀行連續第１４日暫停逆回購

，今日零投放零回籠。外資今日通過滬股通、深股通淨賣出２７﹒５２億人民幣Ａ股，結束此前

連續五日淨流入。



＊美原油歷史性見負，瑞銀唱沽中石油＊



２０２０年可謂傳奇的一年，投資者除了見證過美股月內４次熔斷、油價「平過水」後，現

在更是看到原油合約要「貼錢出貨」。

原油交割地俄克拉何馬州庫欣的儲油空間迅速減少，美國原油期貨遭到大量拋售，５月美國

原油合約隔晚暴跌５５﹒９美元，跌幅達３０６％，收報每桶負３７﹒６３美元，史上首次跌至

負值水平。內地兩大銀行均罕有調整原油交易，工行（０１３９８）原油產品將轉期，中行

（０３９８８）則停止旗下產品交易一天。

不過，「負油價」並非等於去油站入油有錢派。因為負油價只在美國出現，而布蘭特原油期

貨上日亦收報２５﹒５７美元。而在國內方面，按照２０１６年出台的石油價格管理辦法，若平

均水平已跌穿每桶４０美元調控下限，即俗稱的「地板價」，汽、柴油的最高零售價格就不再下

調。

受疫情拖累全球原油需求大減，大行普遍看淡未來油價表現。瑞銀認為，就算油組減產也無

助扭轉全球石油庫存快速增長的局面，料對石油現貨價及亞太區的上游油企構成壓力。該行重申

唱淡勘探及開採業務的亞洲油企，向中石油（００８５７）給予「沽售」評級。而看好中石化

（００３８６）定位將優於同業。

石油股齊捱沽，中海油服（０２８８３）挫４﹒１％，中國油氣（００７０２）挫４％，中

海油（００８８３）跌２﹒９％，而中石化亦跌２﹒６％，中石油（００８５７）跌２﹒５％。

經歷隔夜崩盤，５月紐約原油期貨雖然今早一度回升至正值水平，但午後紐油期貨再次跌至

負值水平，曾低見每桶負４０﹒３２美元。投資組合以短期原油期貨合約為主的Ｆ三星原油期

（０３１７５）午後愈跌愈深，終收跌１４﹒２％，報３﹒２３元，創該油價ＥＴＦ上市以來的

新低。而ＦＧＸ原油（０３０９７）亦挫５﹒１％。



＊一線樓價永遠漲？監管憤怒揮棒＊



新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，資本市場已無安全資產可投，但中國人會告訴你，「京上

廣深」樓價永遠漲。近期深圳樓市遭瘋搶樓價上升，中介生意火爆，市場更傳出「千萬豪宅被秒

光」、「５００萬人幣以下的房子基本賣光」等消息。中央就算三令五申「房住不炒」，但民間

總是愛反向思考。

「槍打出頭鳥」就是中國樓市生態，炒作到了，監管還會遠嗎？人民銀行深圳中心支行據報

下發通知，要求轄內商業銀行就今年以來新發放的房抵經營貸情況開展自查，深圳銀保監局則最

新明確，違規挪用於房地產領域的貸款要限期收回。

一線樓市遭當頭一棒，內房急散水。中國奧園（０３８８３）挫４﹒１％，新城發展

（０１０３０）跌４％，恆大（０３３３３）跌３﹒８％，融創中國（０１９１８）跌

３﹒２％，富力地產（０２７７７）跌２﹒７％，萬科企業（０２２０２）跌２％。

不過無論監管怎麼嚴打，放水利好樓市的規律始終不會變。人行昨日公布，５年期以上貸款

市場報價利率（ＬＰＲ）報４﹒６５％，較上次下降１０個基點。銀行資金寬裕才是炒樓的根本

原因，面對監管自然下有對策。

另外值得留意的是，Ａ股內房企業金地集團（滬：６００３８３）公告，擬在５月下旬將「

１８金地０３」的票面利率由５﹒２９％調整至１﹒５％，投資者可在利率調整前將債券按面值

全部或部分回售給公司，若不選擇回售則代表接受利率調整。有業界人士認為１﹒５％屬超低利

率水平，相當於金地集團零成本向投資人拿錢。金地集團午間再發公告，指注意到市場上投資者

對條款有不同理解，正積極與相關投資人溝通，另申請將該債券自下午起停牌，待有關事項明確

後再復牌。金地集團在Ａ股全日跌１﹒９％，報１３﹒２７元人民幣。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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