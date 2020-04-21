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即市新聞

21/04/2020 14:04

【香港政情】港澳辦：中央有權維護憲制秩序，中聯辦可行使監督權

　　《經濟通通訊社２１日專訊》針對目前香港社會圍繞「兩辦」（港澳辦及中聯辦）發言人談
話是否干預香港內部事務存在不同看法，港澳辦今日中午再刊回應，港澳辦新聞發言人指，中央
授予香港特別行政區高度自治權，並不意味著中央沒有或放棄監督權。對於香港特別行政區自治
範圍內的事務，中央一般不會過問。但是，如果出現嚴重影響「一國兩制」方針和基本法全面準
確實施的情況，出現損害國家和香港根本利益的情況，中央就必須過問，包括適時表明立場和態
度，並依法加以糾正。
　　立法會是香港特別行政區重要的政權機構。郭榮鏗等人惡意造成內委會停擺，企圖癱瘓立法
會，這已直接妨礙香港特別行政區政治體制的有效運作，衝擊憲法和基本法確立的香港特別行政
區的憲制秩序。對這一嚴重事件，中央政府怎麼可能坐視不理？中央專責處理香港事務的機構對
此發出嚴正警告，正是中央政府行使全面管治權的具體體現，是撥亂反正，理所當然。

＊質疑中聯辦權力是沒有充分考慮其特殊性＊

　　近日香港一些人對中聯辦在基本法之下的角色和權力提出質疑，認為香港中聯辦與中央其他
部門一樣，受基本法第２２條規限，不能「干預」香港特別行政區自行管理的事務。這種看法沒
有充分考慮到香港中聯辦的特殊性，是不準確的。盡管香港基本法沒有對香港中聯辦的設置和法
律地位予以明文規定，但無論是之前的新華通訊社香港分社，還是更名後的中央人民政府駐香港
特別行政區聯絡辦公室，都是中華人民共和國中央政府的派出機構，負責代表中央處理香港有關
事務，完全有權力、有責任對涉及中央與特區係事務、「一國兩制」方針和基本法正確實施、政
治體制正常運作和社會整體利益等重大問題行使監督權。（ｃｔ）

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