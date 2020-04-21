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21/04/2020 10:57

【期油負價】中國銀行旗下「原油寶」產品美國原油合約今暫停交易

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公告，美國時
間周一（２０日），ＷＴＩ原油５月期貨合約ＣＭＥ官方結算價收報－３７﹒６３美元╱桶，為
史上首次收於負值。中行正積極聯絡ＣＭＥ，確認結算價格的有效性和相關結算安排。受此影響
，旗下原油寶產品「美油╱美元」、「美油╱人民幣」兩張美國原油合約４月２１日暫停交易一
天，而英國原油合約正常交易。（ａｃ）

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