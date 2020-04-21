【華為動向】華為首季淨利潤率微跌至７﹒３％，去年同期為８％

《經濟通通訊社２１日專訊》華為第一季銷售收入增近１﹒４％至１８２２億元（人民幣．
下同），上年同期為１７９７億元；淨利潤率為７﹒３％，去年同期約為８％。
華為表示，各項業務開展正常，整體經營結果符合預期。
今早華為創辦人任正非接受外媒採訪時表示，疫情導致華為供應鏈及發貨通關受影響，預測
一季度收入目標有適當下降，但年度目標暫不會有影響。（ｊｔ）
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