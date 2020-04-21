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21/04/2020 09:06

【人行操作】中證報：降息通道下年內ＬＰＲ料再降５０基點或更多

　　《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）１年期下
降２０個基點至３﹒８５％，５年期以上下降１０個基點至４﹒６５％，此次報價創去年８月改
革完善ＬＰＲ形成機制以來最大單月降幅，也是第二次非對稱下降。據《上證報》發表頭版評論
指出，綜合看，ＬＰＲ調降折射出三大信號：一是「降息通道」下，未來ＬＰＲ仍有進一步下行
空間；二是多措並舉降低實體經濟融資成本；三是非對稱下降強調「房住不炒」。
　　評論指，未來ＬＰＲ仍有下行空間。一方面，在國際國內疫情影響下，經濟下行壓力加大，
「降息」是當前支持實體經濟和企業復產達產的需求所致，進入「降息通道」應屬必然。另一方
面，監管層近期頻頻釋放政策信號，表明立場支持「降息」持續。市場普遍預期，年內ＬＰＲ有
繼續調降５０個基點甚至更大的空間，調整節奏或集中在二三季度。
　　其次，一年期ＬＰＲ單次調降２０個基點，證明政策將多措並舉加大力度支持降低實體經濟
融資成本。再次，非對稱調降再次強化「房住不炒」的政策邏輯。此次是ＬＰＲ改革後第二次非
對稱下調，相較於一年期，五年期以上ＬＰＲ僅下調１０個基點，既非完全不動，下調幅度又不
及一年期。（ｗｌ）

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