【期油負價】工行：４月２３日帳戶國際原油產品將轉期

《經濟通通訊社２１日專訊》紐約市場周二到期的５月ＷＴＩ原油期貨創歷史跌至負值區間

，結算價為負３７﹒６３美元。工商銀行（１３９８）（滬：６０１３９８）表示，該行４月

２３日帳戶國際原油產品將轉期，當日交易結束後，產品參考的布倫特原油合約將由６月調整為

７月。受全球原油市場供應過剩等因素影響，目前新舊合約價差（升水）約４美元（３０元人民

幣）╱桶。（ｗｌ）

