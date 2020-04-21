  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2020 16:16

【聚焦數據】商務部：首季美元計ＯＤＩ同比跌幅擴大至３﹒９％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家商務部公布，２０２０年一季度，中國境內投資者共對全
球１５３個國家和地區的２５３８家境外企業進行了非金融類直接投資（ＯＤＩ），累計投資
１６９０﹒３億元人民幣，同比下降０﹒６％（折合２４２﹒２億美元，同比下降３﹒９％）。
以美元計，首季ＯＤＩ同比跌幅較首２月的１％有所擴大。
　　期內，對外承包工程完成營業額１９５３﹒４億元人民幣，同比下降１２﹒４％（折合
２７９﹒９億美元，同比下降１５﹒３％），新簽合同額３８６５億元人民幣，同比增長
１３﹒２％（折合５５３﹒８億美元，同比增長９﹒４％）。對外勞務合作派出各類勞務人員
６﹒４萬人，較上年同期減少４﹒７萬人，３月末在外各類勞務人員７４﹒４萬人。

＊首季製造業對外直投同比下降３８﹒５％＊

　　數據顯示，一季度，中國企業在「一帶一路」沿線對５２個國家非金融類直接投資４２億美
元，同比增長１１﹒７％，佔同期投資總額的１７﹒３％，較上年提升２﹒４個百分點。對外非
金融類直接投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業、採礦業領域，分別佔
３９﹒９％、１５﹒２％、１３﹒５％、７﹒２％，其中租賃和商務服務業、批發和零售業、採
礦業投資同比分別增長３９﹒７％、５９﹒６％、４﹒２％，製造業投資同比下降３８﹒５％。
　　此外，對外承包工程新簽大項目增多。一季度，新簽合同額在５０００萬美元以上的項目
１８７個，較上年同期增加１０個，合計４５７﹒４億美元，佔新簽合同總額的８２﹒６％。其
中上億美元項目１１４個，較上年增加２２個。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
樓市「胡」言21/04/2020
走，還是不走？移民台灣須知
生財有道21/04/2020
【期油負價】中線仍看淡　黃德几指油股要沽　連敬涵籲勿追航空股！
生財有道21/04/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中生製藥或失配售價
生財有道21/04/2020
【期油負價】羅明立：商品貨幣短期受壓　加元1.43小注博彈
FOCUS21/04/2020
【FOCUS】負油價偶然藏必然　魔幻庚子年餘波恐未了
香港政情21/04/2020
【新冠肺炎】禁聚措施延14天　林鄭：不能鬆懈否則前功盡廢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 先施及一田發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金