【聚焦數據】商務部：首季美元計ＯＤＩ同比跌幅擴大至３﹒９％

《經濟通通訊社２１日專訊》國家商務部公布，２０２０年一季度，中國境內投資者共對全

球１５３個國家和地區的２５３８家境外企業進行了非金融類直接投資（ＯＤＩ），累計投資

１６９０﹒３億元人民幣，同比下降０﹒６％（折合２４２﹒２億美元，同比下降３﹒９％）。

以美元計，首季ＯＤＩ同比跌幅較首２月的１％有所擴大。

期內，對外承包工程完成營業額１９５３﹒４億元人民幣，同比下降１２﹒４％（折合

２７９﹒９億美元，同比下降１５﹒３％），新簽合同額３８６５億元人民幣，同比增長

１３﹒２％（折合５５３﹒８億美元，同比增長９﹒４％）。對外勞務合作派出各類勞務人員

６﹒４萬人，較上年同期減少４﹒７萬人，３月末在外各類勞務人員７４﹒４萬人。



＊首季製造業對外直投同比下降３８﹒５％＊



數據顯示，一季度，中國企業在「一帶一路」沿線對５２個國家非金融類直接投資４２億美

元，同比增長１１﹒７％，佔同期投資總額的１７﹒３％，較上年提升２﹒４個百分點。對外非

金融類直接投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業、採礦業領域，分別佔

３９﹒９％、１５﹒２％、１３﹒５％、７﹒２％，其中租賃和商務服務業、批發和零售業、採

礦業投資同比分別增長３９﹒７％、５９﹒６％、４﹒２％，製造業投資同比下降３８﹒５％。

此外，對外承包工程新簽大項目增多。一季度，新簽合同額在５０００萬美元以上的項目

１８７個，較上年同期增加１０個，合計４５７﹒４億美元，佔新簽合同總額的８２﹒６％。其

中上億美元項目１１４個，較上年增加２２個。（ｗｌ）

