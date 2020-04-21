【ＦＯＣＵＳ】負油價偶然藏必然，魔幻庚子年餘波恐未了

【ＦＯＣＵＳ】充滿魔幻色彩的庚子鼠年，周一（２０日）再添一隻黑天鵝－－美國基準原

油（ＷＴＩ）５月期貨收報每桶－３７﹒６３美元，史上首次驚現負值。油價繼「平過水」後，

再進入「倒貼出貨」新境界，原因一言以蔽之：肺疫重創能源需求的大背景下，花旗國原油儲存

設施趨近飽和，令在合約結算日無處存放原油現貨的合約買家，不得不忍痛斬倉。

若看紐油６月、７月合約報價及國際基準布油（Ｂｒｅｎｔ）報價，皆分別穩居２０美元及

２５美元以上，油價前景或許並非太過悲觀，惟倘若全球大封鎖遲遲未解封，加之海上石油儲存

量飆至創紀錄的１﹒６億桶，未來仍面臨如何消費巨量石油的難題，而此又會否觸發另一隻黑天

鵝？



＊庫存飽和埋伏線，布油穩企２５美元＊



新冠肺炎疫情下的全球大封鎖，令原油需求暴跌三分一，每日過剩產量保守估計至少達

２０００萬桶之鉅；上周ＯＰＥＣ＋雖達成史無前例減產協議，惟幅度遠落後需求萎縮量。原油

供大於求持續，令位於花旗國奧克拉荷馬州的儲油重鎮庫欣（Ｃｕｓｈｉｎｇ）庫存趨近飽和，

並埋下紐油此內陸油價格暴跌的伏線。

由於周二（２１日）是紐油５月合約的到期日，根據交易機制，合約買家須進行實物交割（

每張合約對應１０００桶原油），惟庫欣的油庫早已飽和，無處存油的買家又不想支付高昂的移

倉費（展期），惟有低價拋售手中合約，甚至不惜倒貼斬倉以避免接收實物原油，最終令５月合

約在收盤前約２０分鐘進入負值區域，驚報每桶－３７﹒６３美元。

５月紐油驚現負值似有偶然的技術性成分；若觀察６月合約，收盤仍高於每桶２０美元，

１２月合約更企於３２美元之上。而以海上原油為主的布油同日收報２５美元上方，或顯示油價

前景或許並非太過悲觀。



＊海上油儲同飆升，隨時觸另一黑天鵝＊



值得留意的是，儘管布油因貿易商可更輕鬆地將其運輸到需求較高或容易儲存的地點，而價

格相對堅挺（仍較年初腰斬）；惟數據顯示，目前儲存於海上油輪的石油，已達創紀錄的１﹒６

億桶，較兩周前的翻了兩倍。分析師預計，未來數月，將再增１００－２００艘超級油輪（每艘

可容納２００萬桶）用於海上儲油。

換言之，倘若原油需求無法盡快復甦，５月未平倉的合約以及陸上、海上的鉅量石油庫存如

何消費，仍可能令６月合約在臨近到期日時重演劇烈波動的場景。

此外，油價長期平過水，勢加劇本已紛紛減產的頁巖油產業的財務負擔，令花旗國失業情況

雪上加霜；而期油市場的大幅波動，將沉重打擊大宗商品交易商，新加坡石油交易巨擘興隆集團

（Ｈｉｎ Ｌｅｏｎｇ）近日申請破產保護即是一例。

再想深一層，石油與美元兌離岸人民幣之間的年度負相關性，或意味低油價往往不利人民幣

走勢；而近日伊朗（革命衛隊艦艇逼近６艘美國艦隻）、俄羅斯（蘇３５戰鬥機攔截美軍偵察機

）、北韓（試射了多枚短程巡航導彈）的一系列行動，均顯示局部擦槍走火風險升溫。以上種種

，未來會否觸發另一隻黑天鵝？充滿魔幻色彩的庚子鼠年，或一切都有可能。

