【新冠肺炎】澳門連續１３日無新增確診，維持累計４５宗

《經濟通通訊社２１日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心今日表示，澳門已連續１３日

沒有新增輸入性病例，連續２４日天無輸入關聯病例。澳門至今仍維持累計４５例確診病例，其

中４３例為輸入病例，２例為輸入關聯病例，無本地社區傳播現象；累計輕症４４人、重症１人

、目前已經好轉，至今無死亡病例。

今日再有２名患者康復出院，累計出院２４例，仍住院接受治療的有２１例，目前均為輕症

，病情穩定、無呼吸困難、不需要吸氧。所有密切接觸者已經解除隔離。（ｃｌ）

