【企業盈警】中建材（０３３２３）料首季純利跌逾７０％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國建材（０３３２３）公布，預期截至３月３１日止首季純

利按年跌逾７０％，即約７﹒８億元人民幣。

該集團指，純利下降主因受新冠肺炎疫情影響，其主要產品水泥、商品混凝土和石膏板銷量

下降，和按公允值於損益帳確認的金融資產公允價值大幅減少，但因資產處置收益大幅增加而部

分抵銷。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

