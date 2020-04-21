中國移動（００９４１）首季純利２３５億元人幣，按年跌０﹒８％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國移動（００９４１）公布，截至３月３１日止第一季純利

按年跌０﹒８％，至２３５億元（人民幣．下同），未計利息、稅項、折舊和攤銷前盈利

（ＥＢＩＴＤＡ）為６８５億元，比去年同期下降５﹒８％，ＥＢＩＴＤＡ率按年跌１﹒５個百

分點，至３７﹒８％。

該集團首季營業收入按年跌２％，至１８１３億元，其中通信服務收入升１﹒８％，至

１６８９億元，爭取全年該收入保持增長，惟首季度銷售產品收入及其他為１２４億元，同比下

降３４﹒９％，主因新冠肺炎疫情對手機終端、物聯網設備等商品銷售產生較大影響。截至３月

底，該集團移動客戶總數約９﹒４６億戶，於期內淨減３９８萬名，其中４Ｇ客戶總數７﹒５２

億戶，５Ｇ套餐客戶總數３１７２萬戶，期內淨增２９１７萬戶。



＊首季度ＡＲＰＵ同比降６﹒７％＊



該集團指，首季度移動平均每月每戶收入（ＡＲＰＵ）為４６﹒９元，同比下降６﹒７％，

降幅較去年有所收窄，手機上網流量比去年同期則增長４３﹒４％，平均每月每戶手機上網流量

（ＤＯＵ）達到８﹒３ＧＢ，但受ＯＴＴ替代、新冠肺炎疫情影響，總通話分鐘數為６６１４億

分鐘，較去年同期下降１６﹒３％，短信使用量較去年同期增長４５﹒４％。

至於有線寬帶客戶總數達１﹒９１億戶，首季度淨增４１０萬戶，有線寬帶ＡＲＰＵ為

３１﹒３元。該集團指，面對新冠肺炎疫情、轉型升級和５Ｇ相關成本增加等挑戰，將續推進開

源節流、降本增效，平衡好短期經營業績和長期發展關係，在進行業務轉型與新動能培育的同時

保持良好盈利水平。（ｗｈ）

