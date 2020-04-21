《日入而息》金管局向銀行體系注資逾１５億，傳四名問責局長被撤

《今天重點》﹡金管局向銀行體系注資１５﹒５億元；港元２０１５年以來首次觸及

７﹒７５強方兌換保證價

﹡林鄭就政府兩辦言論混亂致歉，斥干預說法別有用心；林鄭月娥稱租用富豪

東方可提供５００房間供等候檢測者留宿；禁聚防疫措施延長１４天

﹡消息指金發局行政總監許正宇接替劉怡翔任財庫局局長；傳徐英偉接替劉江

華任民政局長，薛永恆任創科局局長

﹡港澳辦表示中央有權維護憲制秩序，中聯辦可行使監督權；支持香港警方依

法拘捕黎智英等犯罪嫌疑人；郭榮鏗蓄意違背誓言，必須承擔法律責任



《即日市況》﹡紐約期油「價崩」至負數，港股急挫５３６點收報２３７９３點



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒９％終止三連升，煤炭油股跌幅大



《美元匯價》﹡避險因素支持，日圓靠穩１０７﹒５附近；歐元最新報１﹒０８３６╱３７

，日圓最新報１０７﹒４１╱４４



《公司業績》﹡晨鳴紙業（０１８１２）今年首季純利增４﹒３倍至２﹒０３億元人民幣

﹡山東新華製藥（００７１９）首季純利按年升１３﹒４％

﹡華為首季淨利潤率微跌至７﹒３％，去年同期為８％

﹡大明國際（０１０９０）首三月淨虧損約３０００萬元人民幣



《公司資訊》﹡大洋集團（０１９９１）不再進行５００萬套口罩訂單生產

﹡工行（０１３９８）發布銀行業首個區塊鏈白皮書，聚焦金融領域研發應用

﹡中國恆泰（０２０１１）投資高風險旅遊休閒基金，帳面蝕２０１１萬元

﹡中聯通攜手自然資源部，成立「人類活動大數據應用分中心」

﹡天譽置業（０００５９）擬配售最多２億元債券

﹡Ｒａｆｆｌｅｓ Ｉｎｔｅｒｉｏｒ（０１３７６）招股入場５２５２元

﹡凱知樂（０２１２２）旗下香港樂高認證專門店將於屯門市廣場開業

﹡竣球控股（０８４８５）向聯交所申請轉往主板上市

﹡華人飲食（０８２７２）收到債權人要求償債書

﹡華新手袋國際（０２６８３）主席控股公司斥資逾１３萬元增持至

７３﹒６６％

﹡傳匯控（００００５）裁減投行業務主管職位

﹡綠科科技（００１９５）首季錫產量按季上升５﹒３％至１７４０噸

﹡環亞國際（０１１４３）夥寰宇筍盤成立新公司，打造東南亞房產供應鏈服

務平台

﹡中銀香港（０２３８８）疫情加速數碼發展，首季手機銀行活躍客戶按季升

逾兩倍；中銀香港於手機銀行推出「中銀人壽延期年金計劃」

﹡中銀人壽表示與疫情相關的索償數目及金額不多，內地客減少影響不大；利

率下行對產品回報帶來下行壓力

﹡ＣＳＬ率先發售小米１０新系列５Ｇ手機，月費３１８元起

﹡融眾金融（０３６９３）武漢僱員現已陸續返崗復工

﹡艾伯科技（０２７０８）與Ｂｉｔ Ｏｎｅ的諒解備忘錄獨家期延長至６月

１８日



《國企紅籌》﹡上海實業（００３６３）以４﹒２億元人民幣轉售五芳齋股份



《神州民企》﹡騰訊（００７００）實施防沉迷新規，２１款遊戲納入健康系統

﹡３６１度（０１３６１）首季主品牌產品零售額按年跌２５％－３０％

﹡中國賽特（００１５３）折讓近１９％向安徽大禹配股



《中國要聞》﹡金地集團大削債券利率至１﹒５％，或引發債券回購潮；金地回應債券大削

利率爭議：正積極與投資人溝通

﹡深圳銀保監局表示違規挪用於房地產領域貸款要限期收回；深圳銀保監局否

認收回物業抵押經營貸傳聞

﹡京東社交電商推「廠直優品」計劃，涵蓋出口轉內銷

﹡浙江各區市「兩會」４月下召開，嘗試視頻會議等形式

﹡上海出台新政，大力推進科技創新中心建設

﹡工信部表示３月戶均移動互聯網接入流量達一年來最高點；首季通信業營業

收入同比下滑２﹒３％

﹡２２省簽養老金委託投資合同，累計到帳逾９０００億

﹡北大方正掙扎求存，清算組對外招募戰略投資者

﹡中國考慮推出更多關稅減免，提振美國玉米進口

﹡人行逆回購１４連停，零淨投放零回籠；人行開展５０億元央行票據互換操

作；人行開展５０億三個月期央票互換操作，費率０﹒１％

﹡中證報表示降息通道下年內ＬＰＲ料再降５０基點或更多

﹡人社部表示２－３月減社保費２３２９億，緩繳２８６億；全國養老基金結

餘５萬多億，保發放沒有問題

﹡中國貿促會表示已出具不可抗力事實性證明７０００餘件

﹡武漢２３億元人民幣消費券９分鐘搶光，人均分得２００元

﹡海南省表示五一期間接待遊客量不得超過承載量３０％

﹡習近平稱電商在農副產品推銷方面大有可為

﹡任正非稱華為首季收入目標將下調，年度計劃不受影響

﹡上海將聚焦科技、金融等領域起草科創中心條例細則；上海正會同蘇浙皖制

定長三角全面創新改革試驗方案

﹡商務部表示首季美元計ＯＤＩ同比跌幅擴大至３﹒９％

﹡愛奇藝、騰訊視頻等復函浙江消保委，將進行相應整改

﹡中國外交部表示不知「金正恩病危」消息源何在

﹡百度原副總裁韋方涉嫌貪腐，已被移送公安機關

﹡財政部表示首季國有企業利潤總額同比下降５９﹒７％



《寶島快訊》﹡台股收跌２﹒８２％，報１０２８８﹒４２點



《其他消息》﹡林鄭就政府兩辦言論混亂致歉，斥干預說法別有用心

﹡政府再發稿解釋對兩辦立場，聶德權對信息混亂致歉

﹡港澳辦表示中央有權維護憲制秩序，中聯辦可行使監督權；支持香港警方依

法拘捕黎智英等犯罪嫌疑人；郭榮鏗蓄意違背誓言，必須承擔法律責任

﹡環境局表示首季全港約四成住戶享「零」電費

﹡李小加籲成立跨市場數據要素產業聯盟

﹡葵涌警署汽油彈案，警長涉自導自演被捕

﹡賀一誠稱冀增自由行城市，暫不考慮扣減賭稅；爭取將澳門企業在橫琴投資

列入ＧＤＰ，稅收可返回澳門

﹡金管局向銀行體系注資１５﹒５億元

﹡首季私宅轉手獲利比例１５季最少，料次季難挽頹勢

﹡高銀旗下何文田傲玟招標沽５伙，套現２﹒０８億元

﹡啟德「尚．珒溋」周五售１３８伙，醫護享１９％折扣

﹡深股通額度全日流走６億元；滬股通額度全日流走４﹒３億，陸股通淨流出

２７﹒５億

﹡港元２０１５年以來首次觸及７﹒７５強方兌換保證價

﹡ＡＸＡ安盛推措施助中小企，提供免費清潔及消毒費用保障

﹡中原工商舖表示西營盤德星里地盤以６﹒１億元放售



《期油負價》﹡沙特２月原油出口量降至每日７２７﹒８萬桶

﹡普京建議下月舉行油組及盟國委員會會議

﹡中國石油在新疆投資７０億人幣建設儲氣庫群

﹡中國銀行旗下「原油寶」產品美國原油合約今暫停交易

﹡工行：４月２３日帳戶國際原油產品將轉期



《新冠肺炎》﹡本港今新增４宗確診，全部屬輸入性個案

﹡澳門連續１３日無新增確診，維持累計４５宗

﹡特朗普將簽署行政命令，暫停對美國移民

﹡美國喬治亞州計劃最快周五重啟經濟活動

﹡明尼亞波利斯聯儲行長：當前封閉措施或過緊

﹡庫德洛表示下月可能是經濟好轉的過渡期

﹡彭斯稱目前有足夠檢測能力讓各州重啟經濟

﹡意大利將從下月初開始逐步解封

﹡林鄭月娥稱租用富豪東方可提供５００房間供等候檢測者留宿；禁聚防疫措

施延長１４天

﹡許樹昌稱若無社區大爆發，放寬措施可以接受；若情況不理想，防疫措施或

再次收緊

﹡陳肇始稱撤食肆最多限坐一半規定，延長防疫措施兩周

﹡澳洲央行料經濟活動維持低迷直至第三季

﹡證監會表示確保市場繼續妥善運作，保持高度廉潔穩健

﹡永明金融向循道衛理會觀塘社會服務處捐１３﹒７５萬

﹡亨得利表示今年１月至今香港零售業務下降逾７０％

﹡衛健委表示口岸疫情防控是當前重點，已增援綏芬河

﹡阿里巴巴公益基金會將向世衛捐贈１億個醫用口罩

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