《油金掠影》供應過剩恐慌布油觸１９年低，急於套現金價跌近２％

《經濟通通訊社２２日專訊》油市恐慌持續到第二天，新冠疫情導致全球原油供過於求，而

市場暫看不到結束的跡象，布油周二（２１日）曾觸及１９年低位。

５月布蘭特原油合約低見每桶１７﹒５１美元，為２００１年１１月以來最低水平。６月布

蘭特原油期貨急挫６﹒２４美元或２４％，收報每桶１９﹒３３美元。

５月美國原油期貨從負值區域反彈，到期時報每桶１０﹒０１美元。而交投最活躍的６月美

國原油期貨暴瀉８﹒８６美元或４３％，收報每桶１１﹒５７美元，盤中低見６﹒５０美元，其

成交量為創紀錄的逾２００萬口。

預計俄克拉何馬州庫欣的美國主要存儲中心的儲能將於幾周內完全飽和。

為此美國總統特朗普呼籲政府為美國石油和天然氣行業提供資金，並提出暫停從沙特進口石

油。



＊ＳＰＤＲ持金量仍處三年高＊



受油價暴跌影響，股市大跌，投資者急於套現，以彌補其他損失，金價周二下跌近２％，鈀

金急插１５％。

現貨金跌１﹒３％，報每盎司１６７１﹒６８美元。美國黃金期貨下滑１﹒４％，報１，６

８７﹒８０美元。

分析師表示，油價暴跌拖累整個大宗商品市場跟隨之下跌。不過，各國為緩解新冠疫情對經

濟衝擊的刺激措施，及流入交易所交易基金（ＥＴＦ）的資金，或能繼續支撐金價。

ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ的持金量目前仍處於三年多來的最高水平。

鈀金重挫９﹒５％，報每盎司１９５８﹒００美元，盤中曾失千九美元，跌至

１８２７﹒９２美元。（ｆｚ）

