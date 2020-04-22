【企業盈警】榮豐（８５２６）料首季純利最少減７５％，或現虧損

《經濟通通訊社２２日專訊》榮豐集團（０８５２６）公布，集團預期公司截至２０２０年
３月３１日止三個月之收益將較２０１９年同期減少３０％至４０％。亦預期純利將減少最少
７５％，甚至可能錄得虧損，而２０１９年同期則錄得純利約４３０萬元。
該公司認為，期間收益及溢利減少乃主要由於新型冠狀病毒疫情爆發，導致集團２月及３月
進行中項目的建築時間表延誤及建築工程暫停所致。（ｆｚ）
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