騰訊、賭股升幅擴大，港股跌幅收窄至６４點報２３７２９點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚６月紐約期油再瀉逾兩成，拖累美國股市氣氛，道指低收

逾６００點，美股恐慌指數上揚，港股今早亦再度下試，開挫２５３點報２３５４０點，正式失

守二十天線（新報２３７２１點）。三桶油繼續捱沽，重磅股全線走低，恆指最多跌３１０點低

見２３４８３點，隨後美股三大指數期貨稍有回穩，港股跌幅收窄，濠賭股上日急跌後見反彈，

恆指午收報２３６５９，跌１３３點。午後騰訊、賭股升幅擴大，恆指跌幅收窄至６４點或

０﹒２７％，主板成交５３７﹒９４億元。國企指數報９６１５，升不足１點。

上證綜指報２８３０，升３點或升０﹒１１％，成交１４７９﹒６２億元人民幣。深證成指

報１０５３６，升２９點或升０﹒２８％，成交２４０６﹒２０億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒５％，報４０６﹒６元，暫為最佳藍籌；匯控

（００００５）軟１﹒２８％，報３８﹒６５元；中移動（００９４１）微升０﹒８４％，報６

０﹒３５元；港交所（００３８８）跌０﹒２５％，報２４１﹒８元；建行（００９３９）升０

﹒３３％，報６﹒０２元；友邦（０１２９９）走低１﹒０７％，報６９﹒４元。

濠賭股升幅擴大，銀娛（０００２７）升１﹒４６％，報４８﹒６元；金沙（０１９２８）

升０﹒５％，報３０﹒２５元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ４０６﹒６０元 升１﹒５０％

銀河娛樂 （０００２７） ４８﹒６０元 升１﹒４６％

中生製藥 （０１１７７） １１﹒０４元 升０﹒９１％

中國移動 （００９４１） ６０﹒３５元 升０﹒８４％

金沙中國 （０１９２８） ３０﹒２５元 升０﹒５０％



石藥集團 （０１０９３） １５﹒５０元 跌２﹒０２％

太古Ａ （０００１９） ４８﹒８０元 跌２﹒１１％

九龍倉置業 （０１９９７） ２９﹒８５元 跌２﹒２９％

舜宇光學 （０２３８２） １０５﹒００元 跌２﹒６９％

中石油 （００８５７） ２﹒６２元 跌３﹒３２％

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（ｎｓ）

