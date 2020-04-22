【ＩＰＯ反應】新威工程公開超購近３４倍，一手中籤２０％

《經濟通通訊社２２日專訊》新威工程（０８６１６）公布招股結果，公開發售部分超購３

３﹒７倍，一手中籤率２０％，認購４０手穩獲１手。定價為０﹒２４元，相當招股價範圍（０

﹒２４元至０﹒２８元）的下限。明日（２３日）將於聯交所創業板掛牌上市。

香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，認購合共約８﹒６８億股香港發

售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數約３４﹒７倍。由於配售股份獲認購不足而

公開發售股份獲超額認購，故將２５００萬股股份已獲重新分配至公開發售，最終數目為５００

０萬股。

配售初步提呈的配售股份獲認購不足，認購總數約２﹒０８億股，相當於根據配售初步可供

認購的２﹒２５億股配售股份的約０﹒９２倍。重新分配後，最終數目為２億股配售股份，佔根

據股份發售可供認購發售股份總數的８０％。

按最終發售價每股發售股份０﹒２４元計算，該公司所得款項淨額２２５０萬元，所得款項

淨額約９﹒８％將用於購買額外機械及設備以進行該公司建築保護工程；所得款項淨額約２９﹒

１％將用於擴充人手；所得款項淨額約３１﹒０％將用於加強其財務狀況以支付前期成本；所得

款項淨額約３０﹒１％將用於擴充其的建築保護產品組合及發展「ＤＰ ＣｈｅｍＴｅｃｈ」及

「ＤＰ」自家品牌產品。豐盛融資為獨家保薦人。（ｋｓ）

