美股急跌，港股低開２５３點報２３５４０點，國指跌９３點

《經濟通通訊社２２日專訊》６月份紐約期油繼續回吐，拖累美國股市氣氛，道指低收逾

６００點，亞洲股市今早跟隨低開低走，日經跌３４６點，台北加權指數跌２９８點，港股方面

今早再度下試，「三桶油」繼續捱沽，中海油（００８８３）低開２﹒１８％，中石油

（００８５７）低開１﹒８５％，另外蒙牛（０２３１９）跌２﹒６％為開市最差表現藍籌。恆

生指數報２３５４０點，跌２５３點或跌１﹒０６％，主板成交２６﹒１６億元。國企指數報

９５２１點，跌９３點或跌０﹒９７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒７９％，報３８﹒４５元；港交所

（００３８８）跌０﹒９９％，報２４０元；騰訊控股（００７００）跌０﹒９％，報３９７元

；中移動（００９４１）跌０﹒２５％，報５９﹒７元；友邦保險（０１２９９）跌１％，報６

９﹒４５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ２６﹒２５元 跌２﹒６０％

吉利汽車（００１７５） １１﹒００元 跌２﹒３１％

中海油 （００８８３） ８﹒０９元 跌２﹒１８％

中國神華（０１０８８） １３﹒５６元 跌２﹒０２％

金沙中國（０１９２８） ２９﹒５０元 跌１﹒９９％

申洲國際（０２３１３） ８６﹒４５元 跌１﹒９８％

中銀香港（０２３８８） ２３﹒１０元 跌１﹒９１％

中石油 （００８５７） ２﹒６６元 跌１﹒８５％

匯豐控股（００００５） ３８﹒４５元 跌１﹒７９％

瑞聲科技（０２０１８） ３６﹒５０元 跌１﹒７５％

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（ｕｌ）

