《盤後部署》油市供應過剩短期難解決，料港股於２４５００有阻力

《經濟通通訊社２２日專訊》５月美國原油合約轉倉後國際油價仍未止跌，６月合約承接上

月跌勢，美股隔晚隨之大跌，拖累港股今早低開２５３點報２３５４０點，穿廿天線。盤中早段

曾低見２３４８３點，挫３１０點。隨後Ａ股兩市造好，港股跌幅收窄，惟多隻主要藍籌股受壓

，中午收報２３６５９點，跌１３３點。

午後，美股三大指數期貨升幅擴大近１％，中移動（００９４１）及騰訊（００７００）發

力向上，港股由跌轉升，最高見２３９３９點，漲１４５點。最終港股收報報２３８９３點，升

９９點或升０﹒４２％，主板成交９７０﹒５８億元，較上日少１２﹒４％。國企指數報

９６７０點，升５５點或升０﹒５７％。

Ａ股兩市全日低開高走，上證綜合指數報２８４３點，升１６點或升０﹒６０％。深證成份

指數報１０６１７點，升１１０點或升１﹒０５％。兩市合計成交６０５９﹒７６億元人民幣，

較上日少６﹒６％。



＊油價連瀉兩日後，油組和美國坐不住了＊



新冠肺炎疫情導致全球油市嚴重供應過剩，加上美國原油儲能即將飽和，原油價格出現歷史

上鮮有的暴跌，並首次出現負值。油價連續兩日跳水後，美國總統特朗普再次提議開放聯邦戰略

石油儲備，惟國會在幾周前反對這個提議，拒絕為聯邦政府購油提供資金。此外，白宮政府表示

正在考慮暫停進口沙特原油的可能性，以支持美國的石油企業。

油組方面，雖然早前沙特牽頭的油組與俄羅斯在內的盟友敲定了減產計劃，惟計劃尚未開始

。油組部分成員國能源部長周二召開了電話會議，討論油價暴跌以及可能採取的額外市場支撐措

施，但核心海灣國家沒有參加會議。有消息人士表示，多位ＯＰＥＣ成員國部長討論立即實施已

達成的減產協議，而不是從５月１日開始。

除油組及美國外，挪威石油大臣亦表示將很快決定是否減產，以及將來如何支持石油工業。

但是有分析認為，儘管各國都積極有意穩定油市，但價格進入負值是一個緊張局勢的提醒，若持

續封鎖來防疫，油價仍然會下跌，需求復甦才能真正扭轉市場。



＊港股２３０００點有初步支持＊



新冠疫情確診人數仍然每日不斷增加，截止今日早上，全球確診人數已突破２５０萬人，各

國在現階段都不敢貿然解封重啟經濟。連一向看重經濟的特朗普在最新的恢復經濟指引中，都沒

有提到重啟經濟的確實時間表。在疫情還未有明確緩和下，經濟活動將繼續低迷，除非有突然大

幅減產的消息，料油價勢將持續低企，油市疲弱非一時半刻可以解決的事。港股連跌兩日累挫

５８６點，失守十天線後，今日暫時喘穩，險守廿天線。在基本面沒有改變的情況下，料港股短

期在２３０００點有初步支持。不過，港股本日低開高走，形成一隻陽燭，明日或能承接升勢再

上試兩萬四關，惟短期於２４５００點會有明顯阻力。（ｆｚ）

