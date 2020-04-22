《經濟通通訊社２２日專訊》美國參議院周二（２１日）通過４８４０億美元新一輪抗疫紓
困法案，增加對中小企救助計劃的撥款，支付病毒檢測費用，以及幫助陷入困境的醫院。
目前預計眾議院最早可能於周四（２３日）表決該法案，包括追加向薪金保障計劃
（ＰＰＰ）撥款３２００億美元，避免陷入困境的中小企裁員。
外界預計國會議員接下來將轉向更廣泛的措施，包括向州政府、醫護人員提供援助，並可能
向商店、藥店及其他在封鎖期間提供必要服務的就業人士提供援助。（ａｌ）
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22/04/2020 08:08
【全球放水】美國參議院通過４８４０億美元臨時經濟刺激法案
《經濟通通訊社２２日專訊》美國參議院周二（２１日）通過４８４０億美元新一輪抗疫紓
困法案，增加對中小企救助計劃的撥款，支付病毒檢測費用，以及幫助陷入困境的醫院。
目前預計眾議院最早可能於周四（２３日）表決該法案，包括追加向薪金保障計劃
（ＰＰＰ）撥款３２００億美元，避免陷入困境的中小企裁員。
外界預計國會議員接下來將轉向更廣泛的措施，包括向州政府、醫護人員提供援助，並可能
向商店、藥店及其他在封鎖期間提供必要服務的就業人士提供援助。（ａｌ）
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