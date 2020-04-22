【新冠肺炎】特朗普正式宣布暫停合法移民進入美國，為期６０日

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普周二（２１日）表示，將暫時禁止合法移民進

入美國，實施期限最少兩個月，幫助在疫情中失業的美國國民。

他指出，如果美國人因為疫情被解僱，被新移民勞動力取代，是錯誤及不公正，故華府必須

優先照顧美國工人。

該行政令的實際效果尚未清楚，不過移民機構和美國使館已基本上停止簽證處理，意味許多

尋求移民或訪問美國的人士已經難以進入美國。（ａｌ）

