【朝鮮局勢】特朗普指不知道金正恩情況，曾問及繼任排位問題

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普周二（２１日）表示，不知道朝鮮領導人金正
恩的健康狀況如何，可能會著手核實情況。
他希望金正恩一切安好，強調兩人之間的關係良好，不知道金正恩健康惡化的報道是否屬實
，不過曾就繼任排位問題問及金正恩。
美國國家安全顧問奧布萊恩亦指，美國不清楚金正恩的狀況如何，將不得不觀察事態的發展
。（ａｌ）
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