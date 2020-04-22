《經濟通通訊社２２日專訊》密蘇里州周二（２１日）入稟起訴中國，要求賠償疫情經濟損
失，成為美國第一個州份就中國應對疫情的方式提起訴訟。
密蘇里州總檢察長向聯邦法院提起今次民事訴訟，當中包括疏忽職守等多項指控，並聲稱密
蘇里州可能遭受數百億美元的經濟損失，要求現金賠償。
共和黨聲明則指，中國政府在疫情危險性和傳染性上對世界說謊，幾乎沒有採取行動遏制病
毒擴散，故中國必須負責。
不過部份美國企業代表已經在美國多間法院向中國提起類似的訴訟。（ａｌ）
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22/04/2020 08:25
【新冠肺炎】美國密蘇里州入稟起訴中國，要求賠償疫情經濟損失
《經濟通通訊社２２日專訊》密蘇里州周二（２１日）入稟起訴中國，要求賠償疫情經濟損
失，成為美國第一個州份就中國應對疫情的方式提起訴訟。
密蘇里州總檢察長向聯邦法院提起今次民事訴訟，當中包括疏忽職守等多項指控，並聲稱密
蘇里州可能遭受數百億美元的經濟損失，要求現金賠償。
共和黨聲明則指，中國政府在疫情危險性和傳染性上對世界說謊，幾乎沒有採取行動遏制病
毒擴散，故中國必須負責。
不過部份美國企業代表已經在美國多間法院向中國提起類似的訴訟。（ａｌ）
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