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22/04/2020 10:44

【貿易休戰】約翰遜與特朗普通電話，希望盡快簽署自由貿易協議

　　《經濟通通訊社２２日專訊》英國與美國周二（２１日）分別發表聲明指，美國總統特朗普
與英國首相約翰遜皆同意國際間有必要合作應對新冠肺炎疫情。據聲明指約翰遜健康情況已經好
轉，正在康復當中。
　　據唐寧街方面指出，兩國領導人亦談及貿易問題，承諾持續合作加強雙方關係，盡快簽署自
由貿易協議。
　　白宮方面則指，特朗普與約翰遜重申透過七國集團（Ｇ７）與二十國集團（Ｇ２０）的密切
合作重啟全球經濟，確保醫療物資能夠送到所有有需要人士手上。（ａｌ）

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