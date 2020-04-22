【全球放水】諾貝爾經濟學獎得主：華府抗疫財政措施不足

《經濟通通訊社２２日專訊》諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼周二（２１日）表示，華府目前

為止的疫情財政措施不足，並強調需要消除失業救濟金的瓶頸。

他又指，美國應該建立一個聯邦項目，向失業人士提供救助，而不是依靠各州東拼西湊的系

統，因為州政府資源將不堪重負。華府應該向州政府提供更多援助，這對經濟復甦至關重要。

他亦稱，聯儲局釋放資金的速度快，看起來至少避免金融業危機發生。（ａｌ）

