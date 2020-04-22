  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/04/2020 13:15

【全球放水】諾貝爾經濟學獎得主：華府抗疫財政措施不足

　　《經濟通通訊社２２日專訊》諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼周二（２１日）表示，華府目前
為止的疫情財政措施不足，並強調需要消除失業救濟金的瓶頸。
　　他又指，美國應該建立一個聯邦項目，向失業人士提供救助，而不是依靠各州東拼西湊的系
統，因為州政府資源將不堪重負。華府應該向州政府提供更多援助，這對經濟復甦至關重要。
　　他亦稱，聯儲局釋放資金的速度快，看起來至少避免金融業危機發生。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS22/04/2020
【FOCUS】港元走強難言天晴　聯匯基石不容有失
生財有道22/04/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：F三星原油期宜先止蝕
生財有道22/04/2020
期油點解貼錢無人要？　揸車想入平油你諗多咗啦！
國際動態22/04/2020
金正恩傳術後病危 南韓：未見異常
樓市「胡」言21/04/2020
走，還是不走？移民台灣須知
生財有道21/04/2020
【期油負價】中線仍看淡　黃德几指油股要沽　連敬涵籲勿追航空股！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 好棧食品有限公司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金