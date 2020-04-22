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22/04/2020 14:13

【新冠肺炎】二十國集團農業部長：抗疫舉措不可擾亂食物供應鏈

　　《經濟通通訊社２２日專訊》二十國集團（Ｇ２０）農業部長周二（２１日）於線上會議同
意，阻止新冠肺炎疫情擴散的緊急舉措一定不能擾亂全球食物供應鏈。
　　二十國集團聲明又指，抗疫緊急舉措必須有針對性、成比例、透明及暫時，而且不能對貿易
造成不必要的障礙，或者打斷全球食品供應鏈，並符合世界貿易組織（ＷＴＯ）規定。部長們又
指，將防備任何導致全球市場食品價格過度波動，又或威脅食品供應的措施。（ａｌ）

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