《異動股》Ｆ三星原油期開瀉逾４２％，轉倉合約致數量降低

《經濟通通訊社２２日專訊》三星標普高盛原油ＥＲ期貨ＥＴＦ（０３１７５）管理人三星

資產運用（香港），昨晚近１１時突發通告，指決定在發出公告的短時間內把６月合約轉倉至９

月合約。而上日６月合約的交易價格低於９月合約的價格，因此基金購買的合約數量將降低。該

ＥＴＦ今日開市跌４２﹒４７％，報１﹒９１元，創上市新低。

公告提到，６月合約於５月１９日到期，在原先的轉倉策略下，基金將於５月７日至

１３日，將６月份期油合約，轉倉至７月份合約，但考慮到繼續持有直至轉倉之時，６月期油合

約價值有機會跌至零，方會有上述行動。基金將在轉倉後繼續持有９月合同，直至８月的正常和

預定轉倉期為止。

隨隔晚油市持續恐慌，相關股份走低，中石化（００３８６）跌１﹒３２％，報３﹒７４元

；中石油（００８５７）跌１﹒８５％，報２﹒６６元。

恆指開挫２５３點報２３５４０點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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Ｆ三星原油期 （０３１７５） １﹒９１元 跌４２﹒４７％

中國石油化工 （００３８６） ３﹒７４元 跌１﹒３２％

中國石油股份 （００８５７） ２﹒６６元 跌１﹒８５％

中國海洋石油 （００８８３） ８﹒０９元 跌２﹒１８％

中海油田服務 （０２８８３） ５﹒６０元 跌３﹒９５％

ＦＧＸ原油 （０３０９７） １﹒７５元 跌６﹒９１％

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（ｎｓ）

