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即市新聞

22/04/2020 09:23

《異動股》Ｆ三星原油期開瀉逾４２％，轉倉合約致數量降低

　　《經濟通通訊社２２日專訊》三星標普高盛原油ＥＲ期貨ＥＴＦ（０３１７５）管理人三星
資產運用（香港），昨晚近１１時突發通告，指決定在發出公告的短時間內把６月合約轉倉至９
月合約。而上日６月合約的交易價格低於９月合約的價格，因此基金購買的合約數量將降低。該
ＥＴＦ今日開市跌４２﹒４７％，報１﹒９１元，創上市新低。
　　公告提到，６月合約於５月１９日到期，在原先的轉倉策略下，基金將於５月７日至
１３日，將６月份期油合約，轉倉至７月份合約，但考慮到繼續持有直至轉倉之時，６月期油合
約價值有機會跌至零，方會有上述行動。基金將在轉倉後繼續持有９月合同，直至８月的正常和
預定轉倉期為止。
　　隨隔晚油市持續恐慌，相關股份走低，中石化（００３８６）跌１﹒３２％，報３﹒７４元
；中石油（００８５７）跌１﹒８５％，報２﹒６６元。
　　恆指開挫２５３點報２３５４０點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｆ三星原油期　　（０３１７５）　　　１﹒９１元　　跌４２﹒４７％
　　中國石油化工　　（００３８６）　　　３﹒７４元　　　跌１﹒３２％
　　中國石油股份　　（００８５７）　　　２﹒６６元　　　跌１﹒８５％
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　８﹒０９元　　　跌２﹒１８％
　　中海油田服務　　（０２８８３）　　　５﹒６０元　　　跌３﹒９５％
　　ＦＧＸ原油　　　（０３０９７）　　　１﹒７５元　　　跌６﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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