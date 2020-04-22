【抗疫維穩】銀保監：疫情衝擊不良貸增，首季保險賠付３０１９億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀保監副主席黃洪在一季度發布會表示

，新冠肺炎疫情對中國經濟社會發展帶來了前所未有的衝擊，疫情衝擊下貸款逾期和違約情況增

多，不良貸款有所增加。銀行業仍保持較強風險抵御能力，各項監管指標均處於較高水平。

他表示，一季度人民幣貸款增加７﹒１萬億元（人民幣．下同），同比多增１﹒３萬億元，

重點投向製造業、批發零售業、基礎設施行業，相關貸款分別增加１﹒１萬億元、０﹒９萬億元

、１﹒５萬億元，有效支持高技術製造業發展、傳統產業改造升級、居民和公共消費以及基礎設

施投資。



＊首季銀行保險新增債券投資２萬億＊



大力支持債券、股權等直接融資，為企業提供綜合性融資服務。一季度銀行保險機構新增債

券投資２萬億元，其中新增公司信用類債券投資３６００多億元。保險資金新增股權投資

１２６３億元。

一季度保險賠付支出３０１９億元。積極對接疫情期間社會風險保障需求，大力開發推廣健

康險等保障性保險產品，健康險業務同比增長２１﹒５％。充分發揮信用保證保險分擔信用損失

的作用，一季度信用保證保險賠付支出１６１億元，同比增長５０％。

