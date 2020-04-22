【新冠肺炎】銀保監：國際市場波動不可避免對銀行海外貸款有影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀保監首席風險官兼新聞發言人肖遠企表

示，中國的銀行在國內和國外都有一些商業交易活動，包括貸款。最近，國際市場因為受肺炎疫

情和其他因素的影響，確實有一些波動，包括金融市場和經濟都有一些波動，這不可避免地對這

些銀行在海外的貸款等有一些影響。這些銀行必須要嚴格執行中國的法律和監管規定，以及東道

國國家和地區的相關法律和監管規定，同時按照國際規則跟這些國家開展正常的商業活動。

