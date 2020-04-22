  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/04/2020 11:04

【新冠肺炎】銀保監：國際市場波動不可避免對銀行海外貸款有影響

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀保監首席風險官兼新聞發言人肖遠企表
示，中國的銀行在國內和國外都有一些商業交易活動，包括貸款。最近，國際市場因為受肺炎疫
情和其他因素的影響，確實有一些波動，包括金融市場和經濟都有一些波動，這不可避免地對這
些銀行在海外的貸款等有一些影響。這些銀行必須要嚴格執行中國的法律和監管規定，以及東道
國國家和地區的相關法律和監管規定，同時按照國際規則跟這些國家開展正常的商業活動。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道22/04/2020
期油點解賠錢無人要？　揸車想入平油你諗多咗啦！
國際動態22/04/2020
金正恩傳術後病危 南韓：未見異常
樓市「胡」言21/04/2020
走，還是不走？移民台灣須知
生財有道21/04/2020
【期油負價】中線仍看淡　黃德几指油股要沽　連敬涵籲勿追航空股！
生財有道21/04/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中生製藥或失配售價
生財有道21/04/2020
【期油負價】羅明立：商品貨幣短期受壓　加元1.43小注博彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 好棧食品有限公司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金