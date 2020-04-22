【新冠肺炎】銀保監：二季度不良貸款料升惟幅度不大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀保監首席風險官兼新聞發言人肖遠企表

示，第一季度數據顯示銀行的不良貸款有所上升，銀行業不良貸款率是２﹒０４％，比年初上升

了０﹒０６個百分點。其中受疫情影響比較嚴重的一些小微企業，餐飲、住宿等行業上升相對比

較快一點，在預估範圍之內。對於第二季度和今後一段時間，銀行不良貸款還會有一些上升，但

是幅度不會非常大，因為復工復產正在有序開展，也採取了很多對衝政策措施來緩釋這些風險，

這些措施目前也開始發揮效果。



＊第一季度處置不良貸款４５００多億元，比去年同期增加８１０億元＊



從監管方面，一是做壓力測試。二是加大處置力度，比如第一季度就處置不良貸款４５００

多億元人民幣，比去年同期增加了８１０億元人民幣，力度比去年更大。另外，把處置的渠道、

處置的方式逐漸拓寬，既是為減少銀行的不良貸款，同時也為其提供新的貸款支持企業創造條件

。三是要求銀行在當前的情況下必須以更大的力度支持企業復工復產，特別是支持中小微企業恢

復正常的生產經營。

肖遠企表示，「我們有比較充足的撥備和資本來抵御風險，比如現在有６萬多億的撥備，抵

御風險的能力是很強的。」總之，銀行的不良貸款會有小幅上升，但是通過這些措施，風險是完

全可以控制的，抵御風險能力是足夠的。

