【新冠肺炎】銀保監：保險業不確定因素增加，推６項措施助力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀保監副主席黃洪表示，當前國際疫情持

續蔓延，世界經濟下行壓力加大。國內復工復產以及經濟社會發展面臨新的困難和挑戰，保險業

發展也不例外，面臨的不確定不穩定因素顯著增加，業務發展承受巨大的壓力。影響主要是三個

方面：

一是保險業務增長承壓，疫情導致生產生活驟降，經濟下行壓力加大，保險經營活動受到了

制約，業務增長承壓。２０２０年一季度，保險業原保險保費收入是１﹒６７萬億（人民幣．下

同），同比僅增長了２﹒３％，增幅同比下降了１３﹒６個百分點。其中，財產險增幅同比下降

了７﹒７個百分點，人身險增幅同比下降了１５﹒２２個百分點。

二是公司經營波動加大，部分企業和個人收入減少，還款能力下降，違約率增加。比如，信

用保證保險賠付率一季度呈大幅上升趨勢，上升的比例約５０％。意外險和健康險、農險、營業

中斷險和延遲取消類保險等業務賠付增長較快。另外，全球資本市場波動加劇，保險投資收益不

穩定性增強。

三是經營成本有所上升。疫情期間，保險公司各項費用支出將明顯上升，成本攤銷進一步增

加。

當然，疫情衝擊既給保險業帶來了一定挑戰，也帶來一些有利因素。從宏觀環境來看，各項

支持復工復產、擴大內需和居民消費、加快脫貧攻堅、維護金融市場穩定政策措施陸續出台，疫

情對經濟社會發展的負面影響將逐步減弱。中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，

同時社會風險意識、群眾保險意識將得到顯著提高，對保險功能作用的認識將進一步加深，保險

保障需求將持續增長，這是一個大趨勢。



＊加大健康險特別是醫療險產品供給力度＊



下一步，銀保監將引領和推動保險業進一步發揮作用，助力「六保」。一是加大保險供給

，支持企業復工復產。積極對接社會保險需求，加大健康險特別是醫療險產品的供給力度。推廣

「海南復工復產企業疫情防控綜合保險」等創新產品，促進產業鏈協同復工復產。二是發揮保證

保險融資增信功能，增強對小微企業的信貸支持力度，紓解小微企業的資金壓力，進一步降低小

微企業融資成本。三是加大農業生產的保障支持。推進農業保險提標擴面增品，完善三大主糧大

災保險機制和生豬政策性保險制度，支持農業生產和重要副食品穩價保供。

四是支持投資出口，積極保障經濟穩定運行，圍繞國家重大工程等加大風險保障，支持傳統

基礎設施和新型基礎設施建設。大力發展出口信用保險，為出口企業保駕護航。積極推動「一帶

一路」保險，為「一帶一路」沿線國家和中資企業海外機構提供風險保障。五是發揮保險資金運

用形式多樣的優勢，加大重點行業和領域的投資力度，為經濟發展提供資金支持。六是保險代理

人隊伍的發展，吸納勞動力，提供更多就業崗位。

