《午市前瞻》港匯強勢港股突破向上機會大，料本月高位未見

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚６月紐約期油再瀉逾兩成，拖累美國股市氣氛，道指低收

逾６００點，Ｓ＆Ｐ ５００ ＶＩＸ（即美股恐慌指數）報４５點揚３﹒６％。亞洲股市受累

低開低走，港股開挫２５３點報２３５４０點，失守二十天線（新報２３７２１點）。三桶油繼

續捱沽，「手機孖寶」受手機出貨量減少消息拖累，重磅股全線走低，恆指最多跌３１０點低見

２３４８３點。隨後美股三大指數期貨稍有回穩，港股跌幅收窄，濠賭股上日急跌後今日見反彈

，銀娛（０００２７）半日升１﹒２５％，已為今早最佳藍籌。恆指午收報２３６５９，跌

１３３點或跌０﹒５６％，主板成交４８６﹒６４億元。國企指數報９５８３，跌３１點或跌０

﹒３３％。

Ａ股兩市繼續偏軟，上證綜指半日收２８２２點，跌４點或０﹒１６％，成交１３３５﹒６

１億元人民幣。深證成指報１０４９５點，跌１１點或０﹒１１％，成交２１８９﹒１９億元人

民幣。

重磅股個別發展，中移動（００９４１）升０﹒１７％，報５９﹒９５元；騰訊

（００７００）走高０﹒９５％，報４０４﹒４元；建行（００９３９）升０﹒１７％，報

６﹒０１元；港交所（００３８８）軟０﹒５８％，報２４１元；友邦（０１２９９）跌

１﹒３５％，報６９﹒２元。



＊Ｆ三星原油期突轉倉，早市瀉４７﹒９％＊



隔晚原油期貨再瀉，５月布蘭特原油合約一度低見每桶１７﹒５１美元，為１９年最低。

６月布蘭特原油期貨亦急挫２４％。油股首當其衝，中石油（００８５７）跌３﹒３２％，報２

﹒６２元，為今早表現最差藍籌；中石化（００３８６）跌１﹒５８％，報３﹒７３元；中海油

（００８８３）挫２﹒０６％，報８﹒１元。由於市場預期油價會繼續向下，相關ＥＴＦ捱沽，

Ｆ三星原油期（０３１７５）管理人突然公布，將６月合約轉倉至９月合約，合約數量會降低，

亦對未來油價走勢看得非常淡，半日跌４７﹒８９％，報１﹒７３元創新低；ＦＧＸ原油（０３

０９７）跌１４﹒３６％，報１﹒６１元。

油服股亦受累向下，中海油服（０２８８３）挫３﹒０９％，報５﹒６５元。中石化煉化（

０２３８６）跌２﹒６２％，報３﹒３５元。中集安瑞科（０３８９９）跌２﹒８％，報３﹒４

７元。大和總研發表報告指，伊拉克減產推遲了安東油田服務（０３３３７）未來的海外訂單積

壓，加上石油輸出國組織協議達成後，油價沒有回升，將其目標價下調近１２％，收跌２﹒０６

％，報０﹒４７５元。



＊ＡＳＭ太平洋績差，半日仍漲２﹒６％＊



外媒報道指，隨著環球疫情肆虐，令手機出貨量間接減少，自３月中起蘋果已經關閉大中華

區以外的零售店，而負責組裝蘋果機的富士康工廠，消息指解僱了大量臨時工；而和碩亦解僱了

千名臨時工，主要因為缺乏美國的訂單。手機設備股早段領跌，瑞聲（０２０１８）跌

２﹒６９％，報３６﹒１５元；舜宇（０２３８２）挫３﹒０６％，報１０４﹒６元；富智康（

０２０３８）走低１﹒１５％，報０﹒８６元；丘鈦科技（０１４７８）滑２﹒３９％，報８﹒

５９元。

ＡＳＭ太平洋（００５２２）公布今年首季業績，收入錄３３﹒８億元，按季大減

２４﹒０２％，但仍高過市場預期的３３億元，該股半日升２﹒６％，報８０﹒８５元。其他芯

片股個別發展，中芯（００９８１）微升０﹒２７％，報１４﹒８６元；華虹半導體

（０１３４７）挫２﹒７９％，報１４﹒６４元；上海復旦（０１３８５）跌１﹒０８％，報５

﹒４８元；腦洞科技（０２２０３）回調插１１﹒１１％，報０﹒４元。



＊平安好醫生連續７日破頂，最多飆７﹒５％＊



新型肺炎疫情未平，醫療相關股現追捧，平安好醫生（０１８３３）及阿里健康

（００２４１）齊齊破頂，前者收升７﹒２％，報１１４﹒７元，盤中最高見１１５元；後者急

漲８﹒９％，報１８﹒６元，最高見１８﹒６４元。中生製藥（０１１７７）副主席及執董昨日

分別增持合共１１０萬股，半日微升０﹒９１％，報１１﹒０４元；翰森製藥（０３６９２）折

讓近６％配股集資，跌２﹒２８％，報２７﹒８元；石藥（０１０９３）挫２﹒５３％，報

１５﹒４２元。

炒燶期油的石油交易商興隆集團證實被新加坡警方開始調查，估計該公司的銀行債務達到

３０億美元，債主包括匯豐、新加坡三大銀行、渣打（０２８８８）、德銀在內的大約１０家銀

行。渣打走低２﹒１１％，報３７﹒２元；據報匯豐是最大債主，涉及兩成，即約６億美元，匯

控（００００５）跌１﹒２８％，報３８﹒６５元。東亞（０００２３）跌３﹒７９％，報１５

﹒７４元；中銀（０２３８８）軟１﹒４９％，報２３﹒２元；創興（０１１１１）逆市升０﹒

２％，報１０﹒１４元。



＊連敬涵：不高追強勢股，瑞聲低殘３５元可分注入＊



恆指今早一度低見２３４００水平，未下試黃金比率０﹒３８２倍回調支持（約為２３３１

９）已隨即反覆重上２３６００位置。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》

表示，美期及Ａ股回穩，均是港股拒絕向下的原因。雖然恆指升至２４６６６後暫連續第三日回

吐，惟認為目前仍處於待變格局，向上或向下突破仍有待觀察。考慮到港匯強勢，相信北水將持

續流入並支撐港股；而美股短期或有反彈機會，故對後市看法較為樂觀，本月餘下時間仍有機會

上試２４６００水平或以上，跌穿２３０００機會較低。

不少新經濟股，包括兩隻在線醫療股及ＡＴＭ均跑贏大市，但連敬涵認為，現價買入值博率

已不高，實在不建議高追。相反，可留意股價較低殘的股份，如其偏好的手機設備股。當中，就

瑞聲科技而言，建議３５元水平分注買入，３２－３３元再入第二注，年內目標上望５０元；舜

宇亦可於１００元上車。（ｋｌ、ｎｓ）

