【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７﹒８億人幣，買騰訊平醫沽融創中芯

《經濟通通訊社２２日專訊》６月紐約期油曾瀉近七成，拖累美股表現，隔晚美股道指挫

６３１點。港股今日先低後高，廿天線失而復得。恆指低開２５３點，甫開曾挫３１０點，低見

２３４８３點，續創４月６日以來新低，明顯跌穿廿天線，之後跌幅收窄。美國指數期貨午後走

高，加上Ａ股高收，帶動恆指後曾倒升１４５點，高見２３９３９，最終收市升９９點或

０﹒４２％，報２３８９３，二萬四關口在望。

按額度計算，北水全日淨流入２７﹒８億元人民幣，減少３１﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、平安好醫生（０１８３３）、復星醫藥（０２１９６）；淨

賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、中芯國際（００９８１）、中國銀行

（０３９８８）。

主板成交９７０﹒５８億元減少１２﹒４％。其中港股通成交１５６﹒６億元，佔總成交

１６﹒１％。



＊北水大減三成，續買騰訊平醫＊



騰訊升２﹒２％報４０９﹒４元，再次成為北水愛股，淨買入３億元。

線上醫療股繼續成為逆市奇葩。平安好醫生連續７日創新高；今日收升７﹒２％報

１１４﹒７元，北水淨買入２﹒６億元。醫藥股同樣有追捧，復星醫藥升３﹒０２％報２９元，

北水淨買入１﹒６億元。

融創中國收市微跌０﹒６１％報３２﹒６５元；但仍遭北水拋棄，北水淨賣出２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ３﹒００

平安好醫生 （０１８３３） ２﹒６５

復星醫藥 （０２１９６） １﹒６３

中國生物製藥 （０１１７７） １﹒４０

中國建材 （０３３２３） ０﹒９２



淨沽出最多港股：

融創中國 （０１９１８） －２﹒３６

中芯國際 （００９８１） －２﹒２６

中國銀行 （０３９８８） －１﹒９４

石藥集團 （０１０９３） －１﹒６５

阿里健康 （００２４１） －１﹒１１

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（ｃａ）

