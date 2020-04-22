【香港政情】林子健虛報被擄案，高院拒批上訴許可通知書

《經濟通通訊社２２日專訊》民主黨成員林子健就虛報被擄走案件，提出上訴至終審法院，

高等法院拒絕發出上訴許可通知書，指案件無任何重大法律觀點可爭議，並拒絕林子健的保釋申

請，他需即時繼續服刑。

林子健於２０１７年８月，聲稱被人在旺角擄走及暴力對待。經警方調查後，認為林子健報

假案，控告他一項「明知地向警員虛報有人犯罪」控罪。林子健去年３月被裁定罪名成立，判囚

５個月，高院本月初駁回林子健上訴。（ｂｉ）（ｚｚ）

