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22/04/2020 11:11

國務院：曾國衞任政制及內地事務局長，聶德權平調公務員事務局

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《新華社》報道，國務院決定任命聶德權為公務員事務局局
長，徐英偉為民政事務局局長，曾國衞為政制及內地事務局局長，許正宇為財經事務及庫務局局
長，薛永恆為創新及科技局局長。
　　國務院同時宣布，免去羅智光的公務員事務局局長職務，劉江華的民政事務局局長職務，聶
德權的政制及內地事務局局長職務，劉怡翔的財經事務及庫務局局長職務，楊偉雄的創新及科技
局局長職務，曾國衞的入境事務處處長職務。（ｂｉ）

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