國務院：曾國衞任政制及內地事務局長，聶德權平調公務員事務局

《經濟通通訊社２２日專訊》據《新華社》報道，國務院決定任命聶德權為公務員事務局局
長，徐英偉為民政事務局局長，曾國衞為政制及內地事務局局長，許正宇為財經事務及庫務局局
長，薛永恆為創新及科技局局長。
國務院同時宣布，免去羅智光的公務員事務局局長職務，劉江華的民政事務局局長職務，聶
德權的政制及內地事務局局長職務，劉怡翔的財經事務及庫務局局長職務，楊偉雄的創新及科技
局局長職務，曾國衞的入境事務處處長職務。（ｂｉ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道22/04/2020
期油點解賠錢無人要？ 揸車想入平油你諗多咗啦！
|國際動態22/04/2020
金正恩傳術後病危 南韓：未見異常
|樓市「胡」言21/04/2020
走，還是不走？移民台灣須知
|生財有道21/04/2020
【期油負價】中線仍看淡 黃德几指油股要沽 連敬涵籲勿追航空股！
|生財有道21/04/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中生製藥或失配售價
|生財有道21/04/2020
【期油負價】羅明立：商品貨幣短期受壓 加元1.43小注博彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰