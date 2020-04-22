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22/04/2020 12:42

【政府大換班】林鄭：對５位新局長的要求及期望沒有改變

　　《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥表示，是次任命的５位新局長，對他們的要
求及期望均與以前一樣，都需要擁護基本法，但需要在工作上加把勁，因為任期餘下的時間不多
，而現時本港面對很多困難，希望是次任命可帶領香港向前看。
　　至於對中聯辦及港澳辦的角色，林鄭表示，現時的說法與特首選舉時的言論沒有不同及矛盾
，再次強調近日有人挑戰代表中央政府在港機構有否發言權是誤導，以及立法會事務應由立法會
自我糾正，希望立法會議員盡快解決。（ｃｗ）

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