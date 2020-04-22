《匯思－余偉文》金管局多管齊下增流動性，銀行壓力測試延至明年

《匯思》過去兩個月，新型冠狀病毒肺炎迅速蔓延至歐美等地區，各地實施不同程度的封關

、封城、居家令等社交隔離措施，令全球經濟活動幾乎陷入停擺。疫情對全球以至本港經濟，帶

來前所未見的挑戰，不少企業被逼進入了經營寒冬期，面對巨大的資金周轉壓力，亦有不少打工

仔的生計受到嚴重影響。

作為銀行監管者，我深明銀行體系無論在百業興旺或在經濟出現危機時，都擔當著關鍵的角

色。因此，金管局過去數月一直從三方面入手，全方位為銀行體系「加油」，使其能更順暢地發

揮資金融通功能，支持實體經濟，並紓緩受影響企業和市民的資金壓力。



＊「還息不還本」安排延伸至資助房屋貸款＊



首先，我們與銀行業界積極協調，鼓勵銀行善用本身的信貸空間，在經濟困難時期能夠繼續

提供貸款，令銀行資金及時到位，為正處於水深火熱的企業和個人客戶提供「及時雨」。

去年１０月成立的「銀行業中小企貸款協調機制」，正正提供一個有效的溝通平台。作為協

調機制的召集人，金管局與銀行進行了多次會議，主動釐清「重組貸款」相關的監管要求，銀行

界亦已經推出四輪針對紓緩客戶現金流壓力的具體措施。截至４月２１日，１６家活躍於中小企

貸款的銀行已經合共批出逾１﹒１萬宗企業「還息不還本」、貸款展期與應急貸款等申請，涉及

金額超過８６０億元。個人客戶方面，銀行亦已經批出逾５２００宗包括住宅按揭「還息不還本

」及應急貸款等申請，涉及金額超過１５０億元。

為了減省程序讓有需要的企業盡快得到支援，上星期我們聯同業界宣布推出「預先批核還息

不還本」計劃，所有合資格企業未來６個月到期的貸款將獲自動延期，毋須另行遞交申請，只需

向銀行確認貸款延期細節。計劃覆蓋全港銀行八成以上的企業客戶，金管局已經要求所有銀行參

與計劃。

同時，我們正與業界和相關政府部門積極研究，將按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助

房屋貸款，以減輕更多市民的供樓壓力。相關研究已接近完成，業界會在短期內作出公布。



＊特惠貸款計劃首日收３００宗申請＊



此外，我們理解對於一些規模較小、經營經驗尚淺的企業，在借貸方面往往遇到困難，在經

濟逆境下的情況尤甚。金管局旗下的香港按證公司負責營運的中小企融資擔保計劃，正好能夠填

補這空隙。除了優化現行的八成及九成信貸擔保外，政府在預算案中提出的「百分百擔保特惠貸

款」於本星期一起接受申請。特惠貸款適用於各行各業，擔保費全免，預料有數以萬計中小企能

夠受惠。個別銀行為了加快辦理申請，更成立客戶專隊、推出網上專頁或簡化申請程序等。

至今，按證公司和銀行已經收到數以千計的中小企查詢。在計劃推出首日，銀行合共收到約

３００宗申請，其中約３０宗經快速審核後已經立即遞交到按證公司，並於同日批出１０宗，其

他申請亦預計在短時間內批出。按證公司會繼續與銀行通力合作，全速處理特惠貸款的申請，以

解中小企燃眉之急。



＊釋放緩衝，加強信貸能力＊



第二個大方向是善用多年累積的資本和流動性緩衝，以進一步加強銀行的信貸能力。過去多

年，我們在經濟好景時未雨綢繆，為銀行體系建立了強大的緩衝，現時經濟逆轉，正好是適量釋

放緩衝的時機，讓銀行有更大空間和能力繼續提供信貸支持實體經濟。

自去年１０月起，我們已經兩次下調逆周期緩衝資本共１﹒５％，釋放了相等於７０００至

８０００億元的借貸空間。本月較早前，亦下調了銀行現有監管儲備水平一半，再釋放超過

２０００億元的借貸空間。同時，我們釐清了流動性監管要求，讓銀行在有需要時可暫時偏離法

定最低流動資金比率。這一系列措施的目的，都是讓銀行在這非常時期可以更靈活運用資金向客

戶提供貸款。



＊多管齊下，增加市場流動性＊



第三個大方向是增加銀行體系的整體流動性，確保銀行體系有充裕資金應付日常流動性需要

，以及支持本地經濟活動。

港元流動性方面，在美元流動性緊張及疫情對環球金融市場的影響下，港元貨幣市場流動性

風險有所增加。金管局已經積極採取防禦性措施，分階段減發外匯基金票據，以增加港元市場整

體流動性，確保港元銀行拆借活動維持暢順。此外，我們在月初向銀行進一步闡釋了金管局常設

的港元流動資金安排的操作細節，以便利銀行在有需要時向金管局取得流動資金。

針對美元流動性緊張的問題，我們即將推出「美元流動資金安排」，從美聯儲的「海外及國

際貨幣管理當局回購交易安排」（ＦＩＭＡ Ｒｅｐｏ Ｆａｃｉｌｉｔｙ）中取得的美元資金

，透過回購交易形式借予本地銀行。新安排下的流動性總額為１００億美元。有關機制的籌備工

作已經完成，今日稍後將公布相關細節。



＊今年銀行壓力測試押後至明年＊



為了確保銀行能集中火力推出紓困措施，金管局對一些監管要求亦作出靈活變通。我們上個

月向銀行發出指引，依照巴塞爾委員會決定，延遲一年實施《巴塞爾協定三》監管資本架構中的

各個要求。此外，我們會彈性處理銀行定期遞交的監管報表及其他報告，亦會在今天發信通知銀

行押後今年的壓力測試至明年，讓銀行能調配足夠資源重點應對當前逼切的挑戰。

未來我們會繼續密切注視疫情的影響，與業界保持緊密溝通，適時推出其他「疫周期」措施

。我們在金管局網站新設了專頁，方便公眾了解各項最新措施的詳情。

這突如其來的疫情雖為香港經濟帶來嚴峻考驗，但從正面來看，亦是最佳機會展現香港人團

結一心、同舟共濟的精神，並在大環境改變下靈活變通、「疫」境求存。最近香港新增病例似有

回落跡象，我和所有香港人一樣，希望這次疫情早日完結，讓香港早日重啟經濟活動，並重新出

發。





香港金融管理局

總裁

余偉文



２０２０年４月２２日

