【紓困措施】政府料預算案通過一個月後可發放鼓勵就業交通津貼

《經濟通通訊社２２日專訊》政府公布在《２０２０年撥款條例草案》獲通過後，當局會向

領取以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼人士，發放一次過額外款項，預計最快可於立法會通

過《條例草案》後的一個月開始發放。

符合資格領取額外款項的人士，是在適用期提交申請而獲批的申請人，適用期是由通過《條

例草案》月份的第一天起，至通過《條例草案》當天，以及該月份之前六個曆月。

額外款項相當於申請人在最近一次提交獲批的申請中，獲批月份的平均津貼金額。（ｂｉ）

