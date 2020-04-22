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即市新聞

22/04/2020 17:07

【紓困措施】政府料預算案通過一個月後可發放鼓勵就業交通津貼

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府公布在《２０２０年撥款條例草案》獲通過後，當局會向
領取以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼人士，發放一次過額外款項，預計最快可於立法會通
過《條例草案》後的一個月開始發放。
　　符合資格領取額外款項的人士，是在適用期提交申請而獲批的申請人，適用期是由通過《條
例草案》月份的第一天起，至通過《條例草案》當天，以及該月份之前六個曆月。
　　額外款項相當於申請人在最近一次提交獲批的申請中，獲批月份的平均津貼金額。（ｂｉ）

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