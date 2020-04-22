  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/04/2020 19:17

《再戰明天》美公布首次申請失業金人數和堪薩斯城儲行製造業指數

　　《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），美國公布首次申請失業救濟金人數，和４月
堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數。

＊歐盟領袖開視頻會議討論新冠疫情＊

　　在外圍重要經濟活動上，１５ｔｈ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ（ＦＦＣ）經
濟顧問委員會將召開為期兩天的線上會議，討論新冠疫情對今明兩個財年的經濟影響，以及提振
經濟所需的刺激措施。
　　２０國集團就業部長召開在線會議，討論強化和協調就業政策，以確保新冠疫情期間的穩定
，並保護就業市場。
　　歐盟領導人召開視頻會議跟進歐盟對新冠疫情的回應。

＊美國公布４月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數＊

　　在數據方面，本港時間明早７：００ａｍ，南韓公布第一季國內生產總值（經季節調整），
季率料由１﹒３％下滑至負１﹒４％；年率料由２﹒３％放緩至０﹒９％。
　　４：００ｐｍ，歐元區公布４月製造業採購經理人指數，料由４４﹒５回落至３８。
４：３０ｐｍ，香港公布３月綜合消費物價指數，年率料由２﹒２％跌至１﹒８％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由５２４﹒５萬升上４５０萬；連續
申請失業救濟金人數料由１１９８萬上升至１７００萬。
　　９：４５ｐｍ，美國公布４月服務業採購經理人指數，料由３９﹒８下滑至３０；製造業採
購經理人指數料由４８﹒５跌至３５。１０：００ｐｍ，美國公布３月新屋銷售，料由７６﹒５
萬下滑至６４萬。美國３月新屋銷售月率跌幅料由４﹒４％擴大至１６﹒３％。１１：００ｐｍ
，美國公布４月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負１７轉差至負３７。

＊平保、國壽及中電信＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：第一拖拉機股份（０００３８）、中國電信
（００７２８）、中國平安（０２３１８）和中國人壽（０２６２８）等。（ｈｏ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情22/04/2020
【政府大換班】曾國衞：未來主要工作為選舉事務 有信心能勝任
FOCUS22/04/2020
【FOCUS】港元走強難言天晴　聯匯基石不容有失
香港政情22/04/2020
【政府大換班】問責班子改組涉5名局長 一文看清最新任命官員
生財有道22/04/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：F三星原油期宜先止蝕
生財有道22/04/2020
期油點解貼錢無人要？揸車想入平油你諗多咗啦！
國際動態22/04/2020
金正恩傳術後病危 南韓：未見異常
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 好棧食品有限公司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金