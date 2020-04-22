《再戰明天》美公布首次申請失業金人數和堪薩斯城儲行製造業指數

《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），美國公布首次申請失業救濟金人數，和４月

堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數。



＊歐盟領袖開視頻會議討論新冠疫情＊



在外圍重要經濟活動上，１５ｔｈ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ（ＦＦＣ）經

濟顧問委員會將召開為期兩天的線上會議，討論新冠疫情對今明兩個財年的經濟影響，以及提振

經濟所需的刺激措施。

２０國集團就業部長召開在線會議，討論強化和協調就業政策，以確保新冠疫情期間的穩定

，並保護就業市場。

歐盟領導人召開視頻會議跟進歐盟對新冠疫情的回應。



＊美國公布４月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數＊



在數據方面，本港時間明早７：００ａｍ，南韓公布第一季國內生產總值（經季節調整），

季率料由１﹒３％下滑至負１﹒４％；年率料由２﹒３％放緩至０﹒９％。

４：００ｐｍ，歐元區公布４月製造業採購經理人指數，料由４４﹒５回落至３８。

４：３０ｐｍ，香港公布３月綜合消費物價指數，年率料由２﹒２％跌至１﹒８％。

８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由５２４﹒５萬升上４５０萬；連續

申請失業救濟金人數料由１１９８萬上升至１７００萬。

９：４５ｐｍ，美國公布４月服務業採購經理人指數，料由３９﹒８下滑至３０；製造業採

購經理人指數料由４８﹒５跌至３５。１０：００ｐｍ，美國公布３月新屋銷售，料由７６﹒５

萬下滑至６４萬。美國３月新屋銷售月率跌幅料由４﹒４％擴大至１６﹒３％。１１：００ｐｍ

，美國公布４月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負１７轉差至負３７。



＊平保、國壽及中電信＊



在本港，明日公布業績的公司有：第一拖拉機股份（０００３８）、中國電信

（００７２８）、中國平安（０２３１８）和中國人壽（０２６２８）等。（ｈｏ）

