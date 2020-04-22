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22/04/2020 12:34

【政府大換班】問責班子改組涉５名局長，一文看清最新任命官員　

　　《經濟通通訊社２２日專訊》特區政府問責官員出現大調動，國務院今日公布任命安排，中
央人民政府根據行政長官提名，任命５人出任局長，４人離開問責團隊。表列港府問責班子人事
變動：
　　
　　職位　　　　　　　　　　　離任　　　　　接任
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　公務員事務局局長　　　　　羅智光　　　　聶德權（原政制及內地事務局局長）
　　政制及內地事務局局長　　　聶德權　　　　曾國衞（原入境處處長）
　　民政事務局局長　　　　　　劉江華　　　　徐英偉（原勞福局副局長）
　　創新及科技局局長　　　　　楊偉雄　　　　薛永恆（原機電工程署署長）
　　財經事務及庫務局局長　　　劉怡翔　　　　許正宇（民建聯成員、原金發局行政總監）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　履歷表簡介
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聶德權：現年５５歲，於１９８６年加入政府，曾出任社會福利署署長及政府新聞處處長等
　　　　　　，並自２０１７年７月起出任政制及內地事務局局長，目前平調至公務員事務局局
　　　　　　長。

　　曾國衞：現年５６歲。於１９８７年加入入境事務處，於２０１４年晉升入境事務處副處長
　　　　　　，並自２０１６年４月起出任入境事務處處長至今。

　　徐英偉：現年４３歲，曾出任民政事務局局長政治助理，並自２０１７年８月起出任勞工及
　　　　　　福利局副局長至今。

　　薛永恆：現年５８歲，於１９８４年加入政府任職助理機電工程師，於２０１１年起出任機
　　　　　　電工程署副署長，並於２０１７年１０月起出任機電工程署署長至今。

　　許正宇：現年４３歲，曾出任特區政府政務主任，於２００３年離開政府後轉職商界發展，
　　　　　　其後在香港交易所工作長達十多年，並自２０１９年起出任香港金融發展局行政總
　　　　　　監至今。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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