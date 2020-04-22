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22/04/2020 12:58

【政府大換班】林鄭月娥：是次主要官員任命原則為用人為才

　　《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥於記者會上表示，是次主要官員任命原則為
用人唯才，除了有才幹外，亦需要對一國兩制認識充分、有迎難而上精神，以及有能力協調各界
，又指是次任命聶德權為公務員事務局局長，並沒有攜帶任何政治任務。
　　對於首次有紀律部隊出身的公務員掌管政制及內地事務局，她表示，凡事總有第一次，相信
政制及內地事務局局長曾國衞能勝任是次工作。（ｂｎ）

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